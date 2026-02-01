La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta

La soledad de Jácome en su trinchera se vuelve patética cuando levantamos la vista y miramos qué hacen sus homólogos en el resto de Galicia. No es que sean héroes de la moralidad, es que simplemente cumplen la Ley. Y al hacerlo, demuestran que tener patrimonio no es un delito. El delito ético y estético es ocultarlo. Esta obligación de transparencia sí se cumple escrupulosamente -y con un nivel de detalle que debería sonrojar al alcalde de Ourense- en otras grandes ciudades gallegas.

Vigo

Abel Caballero, alcalde de Vigo. | J. V. Landín

Abel Caballero, con quien Jácome intenta competir en titulares, no tiene reparos en desnudar una realidad financiera mucho más compleja de lo que uno imaginaría. El alcalde de la Navidad planetaria declara públicamente no solo la joya de su garaje, un vetusto Citroën Xsara adquirido en 1999, sino una cartera de inversiones digna de un gestor previsor. Caballero detalla fondos de inversión en el Banco Santander por valor de más de 94.000 euros, desglosados minuciosamente en productos como “Mi cartera Santander equilibrada” (38.094,73 €), “Mi cartera Santander moderado” (27.895,23 €) y “Cartera selección equilibrado” (28.153,88 €). Además, expone un plan de pensiones en el BBVA de 68.622,50 euros. Y no se queda ahí: lista sus cuentas corrientes con saldos exactos -una en Abanca con 70.474,75 euros y otra en Santander con 21.292,36 euros- , además de una vivienda en Vigo en gananciales con un valor catastral de 35.972 euros y una finca rústica en Ponteareas proveniente de una herencia paterna.

Ferrol

José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol. | Lavandeira. JR

José Manuel Rey Varela detalla sin pudor su vida financiera, marcada por una herencia recibida en 2021. Declara un Volkswagen Golf y una cuenta específica de inversión que suman 84.400 euros, ambas provenientes de dicho legado familiar. Sus saldos bancarios totales superan los 88.287 euros. También muestra una hipoteca pendiente de 18.105 euros y una vivienda con garaje en Ferrol con un valor catastral declarado de 73.838,24 euros.

Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. | La Región

El nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores declara con una honestidad casi costumbrista. No solo lista su Alfa Romeo Giulia de septiembre de 2016 o sus propiedades en Pontevedra (una vivienda urbana adquirida en 1997 con un valor de 109.810 euros y otra de 1996 de casi 75.000 euros, ambas al 50%). Lores detalla hasta sus afectos personales convertidos en acciones: declara 6 acciones del Pontevedra C.F. por un valor sentimental de 300 euros y acciones de socio fundador de la piscina olímpica por 6.000 euros. Incluso hace pública su hipoteca de segunda vivienda, de la que le restan apenas 5.018 euros por pagar , y lo que pagó de IRPF en 2022: una cuota líquida exacta de 23.528,88 euros.

A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. | Europa Press

Inés Rey lista su Volvo XC90 matriculado en 2013 y una finca urbana adquirida en el año 2000 con valor catastral de 30.718 euros. Pero lo más llamativo es su transparencia bancaria: declara un saldo de 10.589,79 euros en una cuenta de Caixabank, junto a pequeños ahorros en otras cuentas y un fondo de inversión abierto por unos 3.200 euros.

Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago de Compostela. | La Región

Goretti Sanmartín expone su biografía laboral y patrimonial completa. Detalla su pasado como profesora de enseñanza secundaria (1990-2000) y titular universitaria en la Universidade de A Coruña, su vivienda y garaje en Santiago adquiridos en 2018 con hipoteca (valor catastral de la vivienda: 97.611 euros), así como el 33% de una finca en A Estrada recibida en herencia. Además de su Toyota Auris de 2013, declara participaciones en el medio Sermos Galiza desde 2012 y un seguro de vida. Incluso publica la cuota exacta de su IRPF de 2022: 13.615,71 euros. La nacionalista también declara dos cuentas en Abanca, sin detallar en este caso la cantidad que atesora en ellas, y un crédito hipotecario .

Ourense

En resumen, todos los alcaldes gallegos dicen: “Esto es lo que tengo”. Sin ruborizarse porque sea mucho o poco. Lo muestran a la ciudadanía, cumpliendo así la ley.

Xesús Fariñas

Pero la herida sangra más si miramos dentro de la propia institución provincial que Jácome abandona ahora a la carrera. La situación roza el surrealismo cuando comprobamos que su propio “jefe” institucional en el ente provincial, el presidente Luis Menor, actúa como un espejo en el que el alcalde no soporta mirarse.

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. | La Región

Menor ha publicado su declaración de la renta del ejercicio 2024 completa. No un resumen, sino el modelo 100 presentado ante la Agencia Tributaria con su Código Seguro de Verificación visible. Cualquiera puede ver sus ingresos íntegros de trabajo en una declaración conjunta de 104.888,22 euros, sus cotizaciones a la Seguridad Social de 2.376 euros y que pagó a Hacienda una cuota líquida total de 32.938,83 euros.

El presidente provincial detalla hasta siete referencias inmobiliarias (viviendas, garajes y almacenes en Ourense y Pereiro de Aguiar, mayoritariamente al 50% con su cónyuge) y no oculta detalles tan mundanos como que sus rendimientos de capital mobiliario fueron negativos (-16,98 euros) o que se dedujo 120 euros por cuotas de afiliación a partidos políticos. El presidente de la Diputación demuestra que se puede tener un sueldo público, un patrimonio y ser transparente.

Pero el detalle va mucho más allá de la renta. En su declaración de bienes patrimoniales, el presidente provincial expone una vida financiera real y tangible: declara una casa en construcción en una parcela de Outeiro Pereiro de Aguiar) fruto de una herencia, un vehículo Mercedes al 50% y un saldo medio en cuentas de 40.000 euros. Y lo más sorprendente: no tiene reparos en declarar un préstamo familiar pendiente de amortizar por valor de 50.000 euros.