ExportOu pasa de ser un programa a un ecosistema en Ourense

MÁS DE 300 JÓVENES
Ourense será epicentro de la música coral en la octava edición de Ourencanto
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
Ourense vuelve a mirar a los mercados internacionales con la puesta en marcha de Exportou 2026, que pasa de ser el programa tradicional de internacionalización puesto en marcha hace casi una década para mudar en un ecosistema que ofrece, además, formación y anáilis de mercado.
El programa, fruto de la colaboración entre la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Diputación, se ponía en marcha en 2017, alcanzando solo en el último ejercicio a 193 empresas y prestando cerca de 250 servicios directos. Esta trayectoria permite ahora dar un salto cualitativo mediante una estructura operativa más ágil que se divide en tres áreas fundamentales: Exportou Radar, dedicado a la vigilancia de normativas y alertas de mercado; Exportou Capacita, enfocado en la formación práctica y el fortalecimiento de las asociaciones comarcales; y Exportou Global, que ofrece acompañamiento diario en digitalización y trámites de exportación.
David Martínez, presidente de la CEO, explicó que esta transformación busca crear un sistema “inteligente y colaborativo, diseñado para acompañar a nuestras empresas en un proceso continuo de internacionalización y transformación digital”.
Concluyó su intervención Martínez recordando que “los objetivos que nos hemos marcado son claros: reforzar la competitividad del tejido empresarial ourensano, facilitar el acceso a nuevos mercados, impulsar la transformación digital y consolidar modelos de negocio más sostenibles y resilientes”.
Temos capacidades, temos talento, temos cremos en nós e polo tanto desta vez si que vai a ir ese desenvolvemento a maiores"
La alcadesa de San Cibrao, Marta Novoa, ejerció como anfitriona del acto de presentación del programa, expresando la importancia que tiene la salida al exterior para las empresas del polígono industrial, donde “hai grandes empresas, pero o tecido máis importante é a empresa familiar”, a la que la salida al exterior puede ayudar a diversificar actividades, y “a súa produción e polo tanto non estea tan encasillada se nalgún momento algunha das patas ten algúnha fraqueza”.
El nuevo plan asume que la sostenibilidad y la tecnología ya no son complementos, sino requisitos básicos para competir en el exterior. El presidente de la Diputación, Luis Menor, subrayó la importancia de esta apuesta por el empleo de calidad, señalando que “onde reside o desenvolvemento da provincia é tendo unha industria potente, polo que apostamos porque este programa continúa favorecendo ó empresariado que crea riqueza. Temos capacidades, temos talento, temos cremos en nós e polo tanto desta vez si que vai a ir ese desenvolvemento a maiores”.
Non me valen excusas, porque a inversión que hai que facer nunhas infraestruturas absolutamente decisivas para o desenvolvemento deste polígono e desta provincia é ridícula comparada con outras"
El presidente provincial también quiso señalar que seguirá luchando desde la Diputación para “non perder nin un só segundo en facer de Ourense nudo industrial, apoiando e comprometendo diñeiro para que se faga unha das infraestruturas absolutamente necesarias para o futuro deste polígono e da nosa provincia como é esa central de transportes”, y pidiendo acelerar otras infraestructuras como “as obras de ampliación, que xa leva moito retraso deste polígono industrial, que engadirá máis de 300.000 metros cadrados a todo este polígono”.
“Necesitamos esa depuradora porque é clave para moito para o desenvolvemento de moitos proxectos”, añadía; recordando, asimismo, que “non me valen excusas, porque a inversión que hai que facer nunhas infraestruturas absolutamente decisivas para o desenvolvemento deste polígono e desta provincia é ridícula comparada con outras”.
Incidía al final Menor en la necesidad de reforzar la industria, porque “o desenvolvemento de Ourense pasa pola súa industria, pasa polos seus polígonos”.
