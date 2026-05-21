Una fundación ourensana advierte de que piden hasta 1.200 euros por hacer la solicitud de NIE

Las entidades sociales han puesto el foco sobre la aparición de redes que acaparan los turnos de la Administración para lucrarse con la vulnerabilidad ajena. Nuria García, de la Fundación Juan Soñador, alerta sobre la existencia de “gente que compra esas citas y que luego las vende a unas cantidades desorbitadas”, existiendo casos de “personas que están cobrando por este tipo de trámite hasta 1.200 euros, cuando es un trámite que se puede hacer acompañado la persona” de la mano de las ONG, de forma gratuita.

"Hay personas que están cobrando por este tipo de trámite hasta 1.200 euros, cuando se puede hacer acompañado la persona"

A esta compraventa ilícita se suma la desinformación. García señala que las entidades sociales enfrentan el reto diario de atender a personas que “llegan con informaciones de redes sociales, de vídeos de TikTok”, obligándolas a “desmontar toda esa información no fiable y que parte de un boca a boca” antes de empezar su trabajo.

Hai moito ruído a través de redes sociais que o que fan é máis desinformar máis que informar"

En la misma línea se expresa Natalia Tierno, de la asociación Xarela, quien advierte que “hai moito ruído a través de redes sociais que o que fan é máis desinformar máis que informar”. Ante esta situación, su principal recomendación es clara: “que acudan a aqueles lugares onde a información que lle poida chegar sexa o máis veraz posible” para que el proceso pueda realizarse sin acumular retrasos.