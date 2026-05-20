Funergal, la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, suma 44 expositores con un marcado perfil internacional

La Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios Funergal alcanza su decimotercera edición este 2026. El evento, de carácter bienal, se celebrará en Expourense entre el 21 y el 23 de mayo.

Estará presente toda la cadena de productos y servicios funerarios

Será el único punto de encuentro profesional de estas características celebrado durante el presente año, según recordaba Rubén Campo, presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense (Apefo), quien añadía también que “estará presente toda la cadena de productos y servicios funerarios”.

El perfil internacional que Funergal ha ido ganando fuerza en sus sucesivas ediciones, y queda reflejado en los participantes de 2026, que alcanzan los diez países -con fuerte presencia latinoamericana, pero también con representantes de Países Bajos o Italia- y hasta 44 expositores. Destaca la presencia en la feria de profesionales procedentes de Portugal, que representan el 35% de los acreditados hasta el momento.

Destaca la presencia en la feria de profesionales procedentes de Portugal, que representan el 35% de los acreditados hasta el momento

Todo el sector

La zona expositiva abarcará desde fabricantes de ataúdes, hornos crematorios, urnas y lápidas a empresas de gestión integral, equipamiento químico, material de embalsamamiento y uniformes.

Además, se ofrecerán formaciones en tanatopraxia, seguros, consultoría, software y carrocerías de vehículos funerarios; así como la exposición de un carruaje fúnebre.

Valor cultural

Otra novedad de este año es el sentido cultural que aporta el mundo funerario. La feria incluirá la exposición “Cinenterios”, impulsada por la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales, donde se repasa el patrimonio de los camposantos a través de una mirada cinematográfica.

En este campo, la fundación mexicana “Honor a quien Honor Merece” reconocerá la aportación de empresas y profesionales mediante una entrega de premios.