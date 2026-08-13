Gafas, acción y adiós hasta el 2480 al eclipse total en Ourense

La ciudad no volverá a presenciar un eclipse total de sol en más de cuatro siglos, hasta el año 2480, y los vecinos no quisieron faltar a esta cita con la historia. A medida que avanzaba la tarde, el cielo se fue oscureciendo, marcando el momento exacto en el que los espectadores se colocaban las gafas especiales para disfrutar del evento con seguridad.

El frenético ritmo de venta de estos visores -agotados desde el día anterior en numerosas farmacias- ya anticipaba una expectación máxima. No fue un espejismo: la Luna no solo eclipsó al Sol, sino también a los habitantes de la ciudad. El momento culmen fue a las 20,30, cuando la urbe quedó a media luz.

Muchos eligieron ver este instante desde el Ponte Romano mientras otros optaron por coger el coche y subir hasta Montealegre. Este último lugar se llenó de toallas, sillas, sombrillas e incluso algún telescopio. Todo era poco para vivir un momento del que se hablará durante décadas.