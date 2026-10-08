Galería | Los alimentos bajo alarma en los supermercados de Ourense, en fotos

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Cada vez son más los productos de alimentación que llegan a las estanterías de los supermercados de Ourense protegidos con alarmas, mallas o cajas de seguridad. El queso feta se ha sumado recientemente a una lista en la que ya aparecen otros productos como el chocolate, el jamón o el bacalao.
La medida refleja el aumento de los hurtos: los delitos de este tipo crecieron un 26,9% en la provincia durante el último año, según la Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia.
Estos son algunos de los alimentos que ya cuentan con sistemas antihurto en los supermercados de Ourense.
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