Galería | Los alimentos bajo alarma en los supermercados de Ourense, en fotos

Alimentos como el queso, chocolate, jamón, bacalao y otros productos llevan sistemas de seguridad ante el aumento de los hurtos en la provincia de Ourense

Cada vez son más los productos de alimentación que llegan a las estanterías de los supermercados de Ourense protegidos con alarmas, mallas o cajas de seguridad. El queso feta se ha sumado recientemente a una lista en la que ya aparecen otros productos como el chocolate, el jamón o el bacalao.

La medida refleja el aumento de los hurtos: los delitos de este tipo crecieron un 26,9% en la provincia durante el último año, según la Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia.

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Estos son algunos de los alimentos que ya cuentan con sistemas antihurto en los supermercados de Ourense.