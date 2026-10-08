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Galería | Los alimentos bajo alarma en los supermercados de Ourense, en fotos

SUPERMERCADOS EN ALERTA

Alimentos como el queso, chocolate, jamón, bacalao y otros productos llevan sistemas de seguridad ante el aumento de los hurtos en la provincia de Ourense

Cada vez son más los productos de alimentación que llegan a las estanterías de los supermercados de Ourense protegidos con alarmas, mallas o cajas de seguridad. El queso feta se ha sumado recientemente a una lista en la que ya aparecen otros productos como el chocolate, el jamón o el bacalao.

La medida refleja el aumento de los hurtos: los delitos de este tipo crecieron un 26,9% en la provincia durante el último año, según la Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia.

Estos son algunos de los alimentos que ya cuentan con sistemas antihurto en los supermercados de Ourense.

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1/14 Las cámaras de seguridad vigilan los pasillos de los supermercados para prevenir hurtos. | Lucía Otero
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2/14 Las cuchillas de afeitar son uno de los productos que cuentan con sistemas de seguridad antihurto. | Lucía Otero
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3/14 Algunos productos de pescado también cuentan con medidas de seguridad frente a los hurtos. | Lucía Otero
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4/14 Los sistemas de alarma de algunos productos deben retirarse en caja antes de completar el pago. | Lucía Otero
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5/14 Los sistemas de alarma de algunos productos deben retirarse en caja antes de completar el pago. | Lucía Otero
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6/14 Algunos quesos llevan sistemas de protección para evitar que sean sustraídos de los supermercados. | Lucía Otero
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7/14 El queso feta se vende protegido dentro de una caja de metacrilato para evitar su sustracción. | Lucía Otero
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8/14 Los tacos de jamón incorporan mallas y dispositivos de seguridad para evitar su robo. | Lucía Otero
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9/14 Las cámaras de seguridad vigilan los pasillos de los supermercados para prevenir hurtos. | Lucía Otero
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10/14 Algunas botellas de alcohol están protegidas con sistemas antihurto. | Lucía Otero
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11/14 Algunas botellas de alcohol están protegidas con sistemas antihurto. | Lucía Otero
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12/14 Algunas botellas de alcohol están protegidas con sistemas antihurto. | Lucía Otero
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13/14 Las conservas de bonito en aceite de oliva también pueden encontrarse protegidas contra los hurtos. | Lucía Otero
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14/14 El chocolate es otro de los productos que cuenta con sistemas de seguridad en algunos supermercados. | Lucía Otero

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