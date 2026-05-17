Lo que dejan de hacer los alcaldes de pueblo

1 Ayudar al bosque. Pueblos y aldeas son pequeñas embajadas de la civilización en los últimos territorios salvajes (si acaso quedan territorios salvajes). Deben comprender su responsabilidad hacia las vidas silvestres para respetar a las familias de árboles nativos y a todo animal sensible.

2 Repensar lo rural. Comprender la excepción de habitar donde aún reside la vida tiene que servir para abrir las orejas y cuestionarse rumbos y tendencias. Recordar quién eres invitar al lobo y al jabalí a la gran conversación para salir del paroxismo.

3 Invocar a la discreción. Sería hermoso un alcalde que no derroche en pirotecnia canalla que agita a humanos y fieras, que regularse las luces para que sus vecinos puedan ver el firmamento, que no quisiera competir con el pueblo de al lado con carteles ridiculos, ni orquestas ruidosas, ni timos de mal gusto como las esculturas de rotonda.

4 Sublimar el pasado. Un puente viejo, un crucero de piedra, un conjunto de hórreos comunales. Lo que han dejado los antepasados no debe ser tomado como una muestra de atraso a destruir o renovar por infraestructuras horribles (o aún peor, frivolizar como atracción turística). La tarea del pequeño alcalde es proteger y recuperar. Él se irá. Pero el pasado no vuelve.

5 Contener la destrucción de la naturaleza. Que sucede desorganizadamente con tractores, motosierras y todo tipo de máquinas contemporáneas. Que se ponga del lado de la vida y ayude a los hombres a resituar su empanada espiritual.

6 Combatir las casas vacías. Este país en ruinas es un problemón que nadie quiere afrontar. Medidas urgentes serían catalogar el abandono y fundir a impuestos al que deja caer el pasado de todo. Ayudar a quien recupera con honor las casas patrimoniales.

7 Poner coto a los explotadores. Medirle el lomo a las macrogranjas contaminantes, truncar proyectos esquilmantes de eólicos y minas que revientan montañas y matan aguas nacientes. Eliminar monocultivos extranjeros que arrasan con el ya enfermo bosque autóctono.

8 Perseguir al molesto. Debe desterrar al quad y a la moto de trail que estropean los caminos milenarios y asustan a los seres sensibles con esa imbecilidad del enduro.

9 Adelantarse a la tragedia. De nada sirve clausurar un vertedero junto a un río si no enseñas a los demás qué es la basura. El alcalde debe tener algo didáctico y ser un tipo ejemplar y admirable, no un patán ablandahigos falto de visión y proyecto.

10 Tomar nota de los que lo hacen bien. Hace falta humildad para reconocer lo bien hecho y un poquito de talento para copiarlo. Que aprendan de la campiña francesa, de la aldea portuguesa, del concejo italiano, que mantienen lo suyo con dignidad sin necesidad de echarlo todo abajo o taparse los ojos ante la decadencia.