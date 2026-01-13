Hallan muerto a un hombre en un piso de la calle San Rosendo de Ourense

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Un hombre fue encontrado muerto este lunes por la tarde en un piso de la calle San Rosendo, en el barrio de A Ponte. El hallazgo se produjo minutos antes de las 17:00 horas cuando accedieron al inmueble agentes de la Policía Nacional.

Fue necesaria también la intervención de los bomberos de Ourense, quienes fueron avisados para abrir la puerta del domicilio.

Según confirmaron fuentes policiales a este periódico, los agentes no encontraron ningún signo de violencia en el domicilio.

Además, vecinos de la zona apuntan a que el hombre, que vivía solo, llevaría varios días muerto.