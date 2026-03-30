Herida una persona tras salirse de la vía con su furgoneta e impactar con una farola en la N-525

Este lunes, 30 de marzo, el 112 Galicia recibió el aviso de la salida de vía de una furgoneta en la N-525 y tirar una farola. El accidente de tráfico se produjo a la altura del kilómetro 233 sobre las 11:10 horas.

Fue un particular quien dio el aviso al presenciar dicho accidente del que por el momento, se desconocen las causas.

Desde el servicio de emergencias se dio aviso a Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos de San Cibrao y GES de Pereiro de Aguiar. El 061 tuvo que prestar atención a una persona herida tras el accidente y se desconoce si fue trasladado al hospital.

Estes es el segundo accidente que ocurre en la N-525 este lunes tras el atropello de una mujer a primera hora del día en Tamallancos.