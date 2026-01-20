Un herido al chocar un coche contra un patinete eléctrico en la avenida Otero Pedrayo

Sobre las 11:10 horas de la mañana de este martes, 20 de enero, se informaba de un accidente con heridos en la avenida Otero Pedrayo, en Ourense, delante del Mercadona. Se trata de una colisión entre un vehículo y un patinete eléctrico y fue la conductora de este último la que necesitó atención médica por las molestias ocasionadas por el incidente.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Ourense, Policía Local y Protección Civil.

El uso de los patinetes eléctricos y la seguridad vial en Ourense

El aumento del uso de patinetes eléctricos en Ourense y en el resto de España, tanto por particulares como por mensajeros y repartidores a domicilio, ha llevado a las autoridades a reforzar los llamamientos a la prudencia y el cumplimiento de las normas de circulación. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), estos vehículos deben circular por la calzada, no pueden superar los 25 km/h y sus conductores están obligados a respetar las señales de tráfico, igual que cualquier otro vehículo.

La Policía Local recuerda además la importancia de utilizar casco y elementos reflectantes, especialmente en vías urbanas con baja visibilidad, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos meses, los cuerpos de seguridad han incrementado los controles para vigilar su uso correcto, en respuesta al aumento de siniestros que involucran a este tipo de vehículos.