Homenaxe con historia no Abril Oteriano

50 ANIVERSARIO DO PASAMENTO

O conselleiro Román Rodríguez destacou na clausura da homenaxe a visión de Otero Pedrayo, que entendía Galicia como “unha paisaxe cultural, unha síntese de natureza e historia”.

A coral De Ruada pechou coa súa actuación o Abril Oteriano en Santiago.
O Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia da USC acolleu este sábado a segunda e última xornada do programa Abril Oteriano, unha cita organizada polo Centro Autonómica de Formación e Innovación e a Fundación Otero Pedrayo para conmemorar o 50 aniversario do pasamento do escritor ourensán. A xornada combinou o rigor académico durante coa homenaxe institucional e cultural.

A sesión matinal arrancou oa mesa de relatorios centrada na relación do autor co Grupo Nós. O inspector veterinario da Consellería do Medio Rural, Juan Casares Gándara, foi o encargado de abrir as intervencións analizando a amizade entre Cuevillas e Otero a través dunha semblanza ao estilo antigo. A continuación, a profesora do IES A Pontepedriña, Patricia Arias Chachero, afondou na historia da amizade e o intercambio epistolar entre Otero Pedrayo e Castelao. O peche deste primeiro bloque correu a cargo do profesor da UVigo Serxio María Rodríguez Álvarez, quen expuxo o papel de Otero como símbolo político e mito no galeguismo contemporáneo. Por ultimo, Víctor Freixanes, en representación da Real Academia Galega, e o profesor emérito da USC Ramón Villares, dialogaron sobre a memoria e a vocación intelectual de Don Ramón.

Xa na xornada de tarde, o evento adoptou un ton máis festivo e de relevo xeracional coa entrega do II Premio de Relato Curto Otero Pedrayo da Natalia Otero Oubiña polo seu texto “O pelouro” sobre don Ramón e Castelao. No acto de clausura o conselleiro Román Rodríguez, acompañando ademais á nova reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, no que supuxo o seu primeiro acto oficial, quixo resumir o pensamento do homenaxeado sinalando que, para Otero Pedrayo, “Galicia non era só un espazo físico, senón unha paisaxe cultural, unha síntese de natureza e historia, de traballo e memoria”.

O colofón ao medio século do pasamento do Patriarca das Letras non podía ter outra sinatura que a da mítica coral De Ruada, formación indisolublemente ligada aos intelectuais da Xeración Nós, que uxo un fermosísimo peche musical no Paraninfo compostelán.

