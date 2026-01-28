Ingeniería Informática opta a conseguir el sello de excelencia

La Universidad de Vigo propondrá la titulación de Ingeniería Informática como una de sus candidatas para obtener el sello de excelencia promovido por la Xunta de Galicia. La distinción -a la que también optará Ingeniería de la Energía, impartido en la Escuela de Ingeniería de Minas y de la Energía en el Campus de Vigo- tiene por objetivo “reconocer aquellos grados que destacan por su elevado nivel académico, científico y técnico, así como por su capacidad de adaptación a las demandas de la sociedad actual”.

Por el momento se trata de una resolución provisional, ya que el plazo para las solicitudes aún estará abierto hasta el próximo 5 de febrero. Con todo, desde la institución académica indican que no debería variar, ya que no había otras candidatas. Es la segunda vez que se abre una convocatoria para obtener este reconocimiento -la anterior fue el año pasado y en ella solo obtuvieron el sello tres grados en toda Galicia– y también es la segunda vez que se presenta el grado de Ingeniería Informática como aspirante a la “excelencia”.

En caso de lograrlo, las titulaciones contarán con una dotación de 60.000 euros anuales durante seis cursos académicos (360.000 euros en total). La idea es utilizar estos fondos extraordinarios para seguir mejorando todavía más esos grados con sello de excelencia, contribuyendo a aumentar el prestigio de los centros que los imparten y de la universidad con su consecuente impacto en la captación de alumnado.