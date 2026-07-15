Jorge Pumar, nombrado director territorial de Economía e Industria en Ourense

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El Diario Oficial de Galicia oficializó este martes el nombramiento de Jorge Pumar Tesouro, concejal y diputado del PP de Ourense, como director territorial de la Consellería de Economía e Industria en la provincia. Pumar inicia así una etapa en la administración autonómica tras un amplio bagaje en la política local y provincial. Llegó a la primera línea de la mano del expresidente provincial Manuel Baltar y, en mandatos anteriores, llegó a ocupar la Vicepresidencia de la Diputación.
En el ámbito municipal, el dirigente popular jugó un papel clave durante el primer mandato del gobierno de coalición entre PP y DO, donde ejerció como teniente de alcalde y gestionó la cartera de Medio Ambiente. En el mandato de 2015 a 2019 también estuvo al frente de áreas como Turismo, Termalismo y Promoción Económica. En la institución provincial dirigió competencias como Transparencia y Fondos Europeos.
Actualmente, Jorge Pumar ejerce como concejal de la oposición en el Concello de Ourense y como diputado provincial en el gobierno de la Diputación.
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