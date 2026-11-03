Juan Hervella-Rego, cineasta ourensano: "Cada vez que mi madre aparece en pantalla, es como si reviviera”

El cineasta ourensano Juan Hervella-Rego lleva el humor negro y la acción más gamberra a “Dos Gardenias”, un cortometraje en el que dos ancianas declaran la guerra a una banda de narcotraficantes. Protagonizada por Francisca Castro y su propia madre, Alejandra Rego, la película acabó convirtiéndose en un homenaje personal tras el fallecimiento de esta última. Ahora, el cortometraje participará en el festival especializado en cine de género Urban Action Showcase de Nueva York.

Pregunta. Convertir a dos mujeres mayores en protagonistas de una película de acción es divertidísimo, pero también supongo que un gran reto.

Respuesta. Fue tremendo, pero formaba parte de la apuesta inicial. No teníamos especialistas y había que adaptar el rodaje a sus necesidades. Si necesitábamos un contraplano y alguna llevaba peluca, me la ponía yo para dejarla descansar. Francisca tenía mucha experiencia teatral, pero algunas cuestiones técnicas del cine le resultaban un poco marcianas. Y una de las protagonistas era mi madre, así que ahí entrábamos en un terreno bastante freudiano.

P. ¿Fue complicado dirigir a su madre?

R. Creo que fue quien me inspiró a hacer la película. Un día la escuché cantando la canción y pensé que su personalidad merecía ser retratada. Mi madre siempre fue una mujer muy alfa, con una fuerza extraordinaria. Dirigirla era complicado, porque conseguir que me hiciera caso o repitiera las escenas tenía su dificultad. Encima había un duelo entre las protagonistas. Aquello era una guerra entre divas octogenarias. El malo también es mi tío José María, que no es actor y es prácticamente como aparece en pantalla. La mitad de sus frases las improvisó, lo que complicó el montaje porque era difícil encontrar dos tomas iguales.

P. El rodaje fue en 2019, ya ha pasado tiempo.

R. Rodamos unos diez días, repartidos en cuatro bloques a lo largo de cuatro o cinco meses. Después llegó la pandemia y surgieron cuestiones personales. Mi madre tuvo problemas de salud y durante aquella etapa dejé de trabajar en el proyecto. La posproducción fue lo que más se retrasó. La pobre no pudo llegar a ver el estreno. Cuando falleció, me planteé parar, pero después decidí terminarlo finalmente como un homenaje hacia ella.

P. ¿La película es también una manera de recordarla?

R. Sí, es un homenaje que le hago. Cada vez que se proyecta el corto, durante esos cuatro o cinco minutos que aparece en pantalla es como si reviviera para mí y para quienes la conocimos. Por eso el cine puede proporcionar la inmortalidad, no para quien ya no está, pero sí para las personas de su alrededor. Siempre vi a mi madre físicamente muy débil, pero con una fuerza interior tremenda. Yo decía que la extrema fuerza tenía que salir de la extrema debilidad.

P. Viendo “Dos Gardenias” resulta inevitable pensar en Guy Ritchie o Quentin Tarantino.

R. Sí, por supuesto, y me alegra que lo hayas observado. Es un cine descarado, con muchos cortes y un estilo particular, que no suele verse demasiado en los festivales. En España el cine de acción todavía está en sus albores, pero es uno de los géneros que hacen taquilla. Creo que nos vendría bien incorporarlo más a nuestra cinematografía. Es difícil de hacer, pero muy agradecido. Cada vez que proyecto el corto, la gente se ríe muchísimo.

P. ¿Siente que el cine de acción está menospreciado?

R. Sí, hay géneros considerados más elevados y otros que siguen estando un poquito denostados. También hay fórmulas para hacer ese supuesto cine elevado, como rodar a un personaje mirando al infinito durante tres minutos. Yo hago este cine porque es con el que me crié y empecé a amar el cine. Mis primeras películas eran de ninjas, de artes marciales, de Van Damme... En “John Wick” prácticamente todo se expresa a través de hostias y peleas. La violencia puede tener prestigio cinematográfico, pero, si viene aprendida de un dojo, la cosa se pone más jodida.

P. ¿Qué es lo más complicado de rodar películas de este tipo?

R. Requiere mucho más tiempo de planificación y existe un riesgo de lesión que normalmente no aparece en otro tipo de cine. A veces un actor piensa que puede hacer una acción sin doble. Y claro que puede, pero también puede romperse una pierna y parar el rodaje tres semanas. En el cine de acción todo tiene que estar calculado al milímetro, de una manera casi matemática.

P. Óscar Doviso, actual director artístico del OUFF, participó en “Dos Gardenias”. ¿Influyó esa vinculación en su presencia en el festival?

R. Conozco a Óscar desde hace unos diez años, cuando presentamos nuestros cortos en el OUFF. Yo llevaba “Share o no Share” y él presentaba “Rebel”, una especie de ópera musical. Desde entonces mantuvimos el contacto. Además de participar como actor, su productora, Cine Music, produjo el corto. Precisamente por esa vinculación tuvimos que participar fuera de concurso, porque, si no, habría un conflicto de intereses.

P. Hace ya una década, en una entrevista con La Región hablaba de dar el salto al largometraje. ¿Sigue siendo su objetivo?

R. Sin ninguna duda. Va a ser mi siguiente paso, creo que no voy a hacer más cortometrajes. Hacer un largo, especialmente de acción, es meterse en un marrón considerable. Ya estoy escribiendo algo nuevo. Imagínate que el abuelo de Heidi fuera una especie de Rambo trastornado por la guerra y que, en lugar de cuidar de la niña, la secuestrase. Sería algo en esa línea.

P. “Dos Gardenias” participará en el Urban Action Showcase de Nueva York. ¿Tiene previsto acudir?

R. Sí, esa es mi intención. Mi anterior corto ya había sido seleccionado en ese festival de cine de acción y artes marciales. Por allí suelen pasar actores y especialistas que trabajaron con Jackie Chan o participaron en aquellas películas de ninjas de la Cannon que veía de pequeño. Para mí, conocerlos sería encontrarme con mis auténticos ídolos de la infancia.

Mira el tráiler del cortometraje de "Dos Gardenias” aquí