Juan Lorenzo y Pilar García, turistas valencianos: “El centro histórico nos ha gustado mucho y seguro que volveremos”
10 DÍAS EN LA CIUDAD
Juan Lorenzo y Pilar García, llegados desde Valencia, aprovechan su estancia en un balneario de la provincia para conocer por primera vez la ciudad de Ourense.
Juan Lorenzo y Pilar García han hecho una parada en Ourense durante unas vacaciones de diez días en un balneario de la provincia. Es la primera vez que visitan la ciudad y el patrimonio del casco histórico ha sido lo que más les ha llamado la atención en esta breve visita.
Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí?
Respuesta. Hoy estamos de visita en Ourense, aunque llevamos varios días en la provincia. Hemos venido a pasar diez días en un balneario y hemos aprovechado para acercarnos a conocer la ciudad.
P. ¿Es la primera vez que visitáis Ourense?
R. Sí, nunca habíamos estado en la ciudad. Sin embargo, ya conocíamos la provincia porque es el tercer año consecutivo que elegimos un balneario de la zona para nuestras vacaciones.
P. ¿Qué es lo que más os ha gustado?
R. Lo que más nos ha llamado la atención ha sido el centro histórico. Nos ha parecido una zona muy agradable para pasear y con mucho encanto.
P. ¿Volveréis?
R. Sí, seguramente. Como ya es el tercer año que venimos al balneario, lo más probable es que repitamos el viaje y aprovechemos para seguir descubriendo Ourense y sus alrededores.
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