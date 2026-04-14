A juicio por intentar robar el cobre de un club de alterne de Ourense

El antiguo local de alterne El Francés, situado en el kilómetro 6,8 de la carretera N-535, fue el inusual escenario de un intento de robo de metales que este martes debía llevar a los acusados a la sala de vistas de la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense para decidir si querían una conformidad o no. Sin embargo, la vista preliminar programada para esta jornada tuvo que ser suspendida debido a que uno de los encausados, João Carlos D.S., no recibió la citación correspondiente para comparecer.

Los hechos que originaron este procedimiento judicial se remontan a la tarde del 28 de marzo de 2022. Sobre las 16,30 horas, João Carlos y Jorge D.A.V. acudieron a las instalaciones del antiguo club con la firme intención de enriquecerse de forma ilícita, según sostiene el escrito de la Fiscalía. Ambos individuos actuaron de común acuerdo -añade- para romper la puerta de acceso al establecimiento, la cual se encontraba debidamente cerrada. Una vez que lograron acceder al interior del inmueble, comenzaron a destrozar el falso techo con el objetivo de apoderarse de las tuberías de cobre y de otros metales que formaban parte de las instalaciones.

El plan de los asaltantes se vio abruptamente frustrado cuando fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil. Para llevar a cabo este asalto, los dos hombres iban equipados con diversas herramientas. Según detalla la acusación, emplearon una cizalla para forzar la entrada principal. A raíz de estos actos, los acusados causaron en el local unos daños materiales que han sido tasados pericialmente en 1.314,06 euros. Los dueños de la propiedad han reclamado la correspondiente compensación por dichos desperfectos.

Ante esta sucesión de acontecimientos, el Ministerio Fiscal considera a ambos hombres autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa. En su escrito de calificación, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de 11 meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y el pago de las costas judiciales. Además, en concepto de responsabilidad civil, se exige que indemnicen a los dueños por los daños ocasionados.