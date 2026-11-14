Los libreros, los guías invisibles del libro
DÍA DE LAS LIBRERÍAS
La ciudad celebró ayer el Día de las Librerías. Los profesionales detrás del mostrador vivieron una jornada donde se puso en valor su oficio como guías de una nueva generación de lectores, que están llegando para transformar el mercado.
El camino que recorre un libro desde que brota como una idea en la mente del escritor hasta que llega a la casa del lector, involucra a un sinfín de personas, muchas de ellas, invisibilizadas, a pesar de que su labor es vital. Entre estos trabajadores anónimos hay uno de ellos como muchas veces no recibe el reconocimiento necesario, se trata de los libreros.
La Agrupación de Libreros de Ourense celebró ayer el Día de las Librerías con un descuento del 5% en la compra de ejemplares. Para los libreros, esta iniciativa no solo visibiliza su trabajo, sino que atrae al lector joven a las tiendas. Desde la librería Eixo, Alfredo Ibáñez, ve que la situación actual muy positiva: “Lo que más se vende es novela negra, pero el cómic japonés también triunfa, tal vez, porque el mundo asiático está de moda. Además, la fantasía y la ciencia ficción están en un buen lugar”.
Detrás del mostrador de Eixo, Ibáñez contesta, junto a su compañero, las dudas que puedan tener los lectores primerizos: “Los aconsejamos para que empiecen a leer”. Para Ibáñez, la pandemia marcó un antes y un después en los habitos de lectura de los jóvenes. “Ahora vienen mucho más interesados, gracias a las redes sociales. La literatura juvenil está en una muy buena época”, explica. Ibáñez reivindica además el papel de la librería como una constante en la vida del lector. “Las librerías acompañan a sus clientes desde que son pequeños y eso es muy bonito. Hemos visto crecer a algunos lectores desde que tenían ocho años y te preguntaban por ‘los tebeos’, hasta ahora, ya mayores. Muchos, a medida que va pasando el tiempo, comienzan a interesarse por toda clase de géneros”, relata.
Cambios de tendencia
Desde la librería Tanco, Rut Martínez y Leticia Bujía, también han visto a una infinidad de lectores noveles crecer. “Las redes sociales han ayudado mucho. Ahora importan mucho las ediciones limitadas, muy decoradas y con cantos tintados”, explicaba Martínez. Ambas libreras han detectado en los últimos años un sorprendente cambio de tendencia en los hábitos del lector novel, gracias a que su puesto de trabajo, un lugar privilegiado para tomarle el pulso a la actualidad literaria. “Los jóvenes están empezando a leer mucho ensayo”, reveló Martínez. Su compañera, Leticia Bujía, suscribió este análisis: “Los que vienen muy interesados tienen 20 años o incluso menos. Es cierto que el lector de ensayos sigue teniendo, de media, una edad avanzada, pero el cambio de tendencia está ahí. Es interesante porque hemos visto este cambio tanto en chicos como en chicas. También hemos visto a muchos jóvenes comenzar a interesarse por los clásicos, seguramente por la popularidad de las series o películas que adaptan estas obras”.
Me gustan las obras clásicas latinoamericanas. Creo que tienen una calidad increíble.
La fantasía está muy de moda. Hace poco me recomendaron una novela de Brandon Sanderson.
Vengo a la librería lo más rápido que puedo cuando hay novedades de ciencia ficción.
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