La Diputación de Ourense impulsará el uso de la IA en los servicios sociales

La Diputación de Ourense pondrá en marcha un plan para introducir el uso de la inteligencia artificial en los servicios sociales de la provincia, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y hacer más eficiente el trabajo de los profesionales del sector.

La iniciativa, promovida a través del área de Bienestar, arrancará con un programa de formación dirigido a personal de los ayuntamientos y entidades sociales. Este plan busca que los trabajadores aprendan a aplicar herramientas de inteligencia artificial en su día a día, especialmente en tareas como la elaboración de informes, la gestión de datos o la organización del trabajo.

Para desarrollar esta formación, la institución provincial colaborará con el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo. Fruto de este acuerdo se creará una microcredencial universitaria específica sobre inteligencia artificial aplicada a los servicios sociales.

El curso contará con hasta 75 plazas y estará subvencionado en un 75% con fondos europeos Next Generation. Las clases podrán seguirse tanto de forma presencial como online y está previsto que comiencen el próximo 22 de abril.

Con esta medida, la Diputación pretende reducir la carga burocrática de los profesionales y permitirles dedicar más tiempo a la atención directa a los ciudadanos, reforzando así la calidad de los servicios sociales en la provincia.