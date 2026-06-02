Luis Menor tilda de “despropósito” los cambios en el bus urbano
Un capricho peligroso
El presidente provincial Luis Menor espera que no se dañe el transporte metropolitano “por un capricho”
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se pronunciaba este lunes sobre el nuevo cambio de líneas en la red de transporte público de Ourense, especialmente sobre el recorte de la línea 3, que ya no entra en el término municipal de San Cibrao, y cambia el sentido de circulación en un hotel.
“Unha maneira de definilo sería como un despropósito e un capricho”, indicaba Luis Menor. “Capricho porque non hai razón. É unha parada que leva 30 anos funcionando perfectamente, sen ningún tipo de de de inseguridade, cunha cultura xa de usuarios moi clara”, expresaba el presidente provincial.
A continuación, explicó que se trata de un “despropósito, porque empeoramos a situación que hai. Vai a facer un xiro nun cambio de rasante que xera perigosidade, vai a meterse por unha estrada na que non hai ninguén, e vai a dar a volta nun hotel. Rompe co que se viña facendo durante os últimos 30 anos”.
Luis Menor cree que se trata de una vía equivocada para intentar desarrollar el plan de transporte metropolitano, que la Diputación y los concellos del contorno ourensano llevan años intentando poner en marcha, y que no se está encontrando en estos momentos con la colaboración del consistorio de la ciudad.
“Ten provocado moitísimas reaccións negativas polos fallos cometidos tras esa reorganización das liñas”, señalaba Menor. “Primeiro, polos cambios de autobuses que se teñen cometido, o último na zona do Pino. E agora, onde non hai nada, creamos un problema”, añadía el presidente popular, recordando que “nós xa lle reenviamos o proxecto piloto, no que a Deputación levou o traballo de facer as liñas e por as paradas cos concellos. Non nos contestaron, e co que nos atopamos é con este capricho”, se lamentó Menor.
Comunicación habitual
A pesar de sus críticas, el presidente de la Diputación reconocía que la comunicación con el alcalde de Ourense es “fluida”, puesto que “non fai falta que haxa reunións oficiais cando coñecemos os temas e hai documentos por medio”, aunque matizó también que “outra cousa é que cheguemos a acordos, como foi o caso dos orzamentos. Recentemente, voltamos a tratar a situación da Praza de Abastos”.
“Estamos onde anticipou o PP que estaríamos”
Luis Menor reflexionó, sobre la posibilidad de que fructifique una moción de censura en el Concello, que “estamos onde anticipou o PP que estaríamos”, preguntándose por qué “o PSOE creu ter a fórmula máxica, contando co apoio dun BNG que insiste en que non é o momento”, y adelantando que serán recíprocos con los nacionalistas al afrontar una investidura.
Apoyos a la formación de entrenadores
La junta de gobierno de la Diputación de Ourense movilizó más de 200.000 euros en su reunión semanal, con los que pondrá en marcha la segunda edición de su programa para incentivar la adopción de mascotas, y donde incluyen un fondo de 20.000 euros para fomentar la obtención de títulos de entrenador.
