¿Sabe usted que este lunes se convocan elecciones en la CEO de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, se comentan los movimientos que marcarán la patronal ourensana
¿Sabe usted se vienen movimientos en el seno de la patronal ourensana? ¿Que que este lunes se prevé que se convoquen las elecciones en la CEO para finales de enero? ¿Que tras la época de interinidad tras el fallecimiento de Marisol Novoa, parece que llega hora de darle estabilidad a la institución? ¿Que votarán cerca de 300 personas a candidaturas de 18 miembros? ¿Que veremos si hay batalla o todo acaba a la búlgara?
