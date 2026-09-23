El Estado mantiene a la venta 86 fincas ourensanas

El Gobierno central mantiene a la venta 86 fincas en la provincia de Ourense con acceso preferente para su adquisición de jóvenes agricultores y ganaderos. Forman parte de una cartera de 17.000 propiedades en todo el Estado que ha ido introduciendo paulatinamente en el mercado desde el mes de enero.

Entre las que se encuentran en la provincia, el concello de Os Blancos acumula la mayor cantidad de estas propiedades (29) seguido del municipio de Verín (12). Se trata de parcelas de superficie variable, de las cuales la mayor roza las 20 hectáreas, si bien la mayoría -72 de las 86 propiedades- son inferiores a una hectárea. Las más pequeñas, en Carballiño, Viana do Bolo, Bande o Monterrei, miden entre 0,01 y 0,02 hectáreas.

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Regino Coca, portavoz del portal Cocampo, especializado en este tipo de propiedades, resalta que “esto no significa que estas fincas carezcan de valor. Pueden tener valor forestal, ganadero, recreativo, ambiental o para propietarios colindantes”. El experto aboga también por “cuando sea necesario, agregar parcelas hasta formar unidades económicamente útiles” para facilitar las ventas y atraer posibles compradores.

Hay factores que la base pública no contiene: agua, suelo, accesos, estado o situación jurídica"

Sin embargo, entre los problemas que los expertos han encontrado en esta liberación de suelo está, en primer lugar, la falta de información sobre las propiedades. “Hay factores que la base pública no contiene: agua, suelo, accesos, estado o situación jurídica”, indica Regino Coca, quien también hecha en falta un precio unitario por hectárea, como sí se incluyó en ventas anteriores. “Entre 2012 y 2024, se pagó un promedio global de 2.741 euros por finca. En 2024, ese precio subió hasta casi 5.000 euros. Pero, en esta ocasión, no hay una valoración homogénea”, indica.