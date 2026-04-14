Medio año de atraso y zonas sin reparar en Alejandro Pedrosa

En febrero del año 2025 arrancó el proyecto urbanístico para la reforma integral de la rúa Alejandro Pedrosa, entre Santa Teresita y O Vinteún. Estaba previsto que la obra culminase en octubre del año pasado, en cambio, 14 meses después de su inicio y con seis de retraso con respecto al plazo inicial, los trabajos aún siguen a medias, con partes de la calle en los que todavía se están efectuando trabajos para cambiar la acera antigua por la nueva y otras en las que incluso no se ha eliminado la acera vieja, alargando el incordio para los vecinos durante ya más de un año y poniendo en riesgo cerca de medio millón de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La rúa Alejandro Pedrosa se trata de una de las calles más largas de O Vinteún y de una arteria principal para la conexión de la zona de Santa Teresita con el barrio de A Ponte y con el resto de la ciudad, por lo que su larga parálisis supone una barrera para los vecinos, que provoca su marginación del resto de Ourense

Esta situación causa un grave problema para la movilidad, ya que el tráfico está limitado desde la intersección con la rúa Río Limia hasta el cruce con la calle Quintián simplemente para el acceso a garajes. Y junto a muchos garajes permanecen colgados carteles que restringen el uso cotidiano de los mismos, al señalar que de 8,00 a 19,00 horas no se puede ni entrar ni salir de ellos, lo que en muchas ocasiones obliga a los vecinos a buscar aparcamiento exterior o dejar el coche durante la noche a la intemperie.

El avance de los trabajos difiere dependiendo del sector de la calle -reconociéndose tres bien diferenciados-, siendo la zona más preocupante la ubicada entre la intersección la la rúa Guizamonde y Santa Teresita y el cruce con la rúa Quintián, el medio de la calle y el nudo más importante para la movilidad.

Los portales de la zona, llenos de avisos de precaución | Óscar Pinal

En este sector, según se baja la calle, la acera derecha se encuentra prácticamente terminada, pero, en cambio, la parte izquierda (portales pares) todavía está con acera antigua o sin ella directamente.

Del inicio desde la rúa Guizamonde al portal 54, todavía no se eliminó la acera vieja. Por su parte, del 52 al 46 se encuentra en plena excavación, mientras que del 46 al 42 está en tierra. Del 42 al 38, se está realizando el inicio de cimentación y en la esquina del 38 con la rúa Quintián están colocando las plaquetas para la acera. La zona está llena de suciedad, intransitable para los vecinos y con un ruido insoportable incluso durante las horas del almuerzo.

El sector norte -de la rúa Guizamonde hacia arriba- tiene las aceras renovadas, pero está utilizado como un depósito de residuos y material de obra como plaquetas para acera, tuberías gigantes, vallas y bloques, mientras que el asfalto se encuentra destrozado y lleno de socavones. La parte más avanzada es la sur -de la rúa Quintián para abajo-, donde solamente quedan por completarse las jardineras, que son las primeras que se están empezando a llenar de tierra.

Esta obra corre el peligro de perder la subvención de la Unión Europea, debido a su largo retraso. De los 2,5 millones de euros que cuesta la obra, los fondos Next Generation suponenen un 20%, cerca de medio millón de euros.

El Concello “espera” reanudar las obras de la avenida de Portugal el viernes

Después de más de un mes con la obra de la avenida de Portugal totalmente paralizada y con la calle abandonada a su suerte y denigrada, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció ayer que el viernes “esperamos” reanudar las obras, sin que haya ningún anuncio oficial por el momento. La reanudación de la obra se limitará a a cubrir las emergencias de la calle, como tapar socavones, pero no se trabajará en avanzar en la remodelación de la misma.