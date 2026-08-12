Más de mil jóvenes en Ourense conocen la labor de quienes los protegen
VERANO
La Plaza Mayor de Ourense acogió a más de mil alumnos del campamento Amanecer que conocieron la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Los alumnos del campamento de Amencer invadieron ayer la Plaza Mayor de Ourense para conocer de primera mano la labor y los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de emergencia y algunos trabajadores municipales.
Los más de 1.000 inscritos pudieron montarse en los vehículos policiales, que son siempre uno de los grandes atractivos en estas exhibiciones. De esta forma, se subieron a la moto de la Guardia Civil de Tráfico o al coche de la Policía Nacional y Local.
También pudieron ver los medios con los que cuentan los bomberos a la hora de enfrentarse a los incendios, recibiendo una clase magistral de uno de los efectivos, quien le explicó el distinto material que compone un camión.
Además, también tuvieron la oportunidad de montarse en las unidades móviles de Urxencias Sanitarias y Protección Civil de Ourense, diseñadas para prestar la primera asistencia a las víctimas.
Por otra parte, un empleado de los servicios de limpieza y un conductor de autobús urbano les mostraron el trabajo que realizan y les enseñaron los vehículos que utilizan para desarrollar su labor.
El evento se enmarco dentro de la celebración del Día da Boa Xente, una jornada que está diseñada para que los jóvenes compartan experiencias con los servicios públicos y conozcan su labor.
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