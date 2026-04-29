Más de mil ourensanos, afectados por la huelga médica
800 CONSULTAS SUSPENDIDAS
La Xunta ha convocado al sindicato O’Mega a una reunión hoy en un intento de acercar posturas entre ambas partes
La primera jornada de huelga médica contra el Estatuto Marco dejó un impacto notable en la sanidad ourensana, con cerca de 1.200 actos asistenciales anulados en el área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. En concreto, fueron 1.186 las citas suspendidas, entre ellas 33 cirugías, 790 consultas hospitalarias, 240 de atención primaria y 123 pruebas diagnósticas.
Estas cifras se enmarcan en una jornada de protestas que en toda Galicia supuso la cancelación de 8.566 actos médicos, elevando el total acumulado desde diciembre a más de 185.000.
Mientras tanto, el pulso entre administración y profesionales continúa. La Xunta ha movido ficha y ha convocado al comité de huelga del sindicato O’Mega a una reunión hoy en en un intento de acercar posturas. Además, médicos de toda Galicia están llamados esta jornada a manifestarse en Santiago de Compostela para reclamar un estatuto propio y avances al gobierno Central en la negociación de sus condiciones laborales.
El seguimiento del paro se mantiene en niveles similares a jornadas anteriores, con una especial incidencia en el ámbito hospitalario. Un conflicto que, por el momento, sigue sin visos de solución inmediata.
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