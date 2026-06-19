La mujer apuñalada por su expareja en el barrio San Francisco recibe el alta médica

El detenido por la agresión a su expareja, con la que se encaró al presentarse en el domicilio de la mujer en la calle Monte Seixo el pasado miércoles a las 07,30 horas de la mañana, pasará en la mañana de hoy a disposición judicial. Comparecerá ante la titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense, la encargada de la instrucción de este caso y la que, tras el interrogatorio, decidirá si ingresa o no en prisión.

La Policía Nacional le atribuye una tentativa de homicidio en relación con la agresión con un arma blanca. La mujer sufrió heridas en la espalda, brazos así como una contusión en la cabeza y una lesión de la muñeca. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, fue dada de alta y pudo regresar con sus hijos de corta edad, que presenciaron la violenta agresión de su padre.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional se hizo cargo del atestado que le fue trasladado a la jueza. La Policía Nacional considera que el detenido, con su violenta reacción tanto en el piso como en el rellano, tenía ánimo de matar. Según parece, no aceptaba de buen grado el que la mujer quisiera poner fin a la relación afectiva.