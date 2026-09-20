O avogado que conquistou a televisión

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Hoxe cúmprense 69 anos da chegada á cadea estadounidense CBS dunha nova serie que acabaría converténdose nun clásico da televisión: “Perry Mason”. Baseada nos personaxes creados polo escritor Erle Stanley Gardner, a ficción combinaba o drama xudicial co misterio e a investigación criminal. A serie mantívose en antena durante nove tempadas, ata maio de 1966, e contou con 271 episodios. O seu protagonista era un avogado penalista dos Ánxeles especializado na defensa de persoas acusadas de crimes, especialmente de asasinato.
A estrutura dos capítulos seguía habitualmente un esquema moi recoñecible. Primeiro presentábase un conflito que remataba coa comisión dun crime e, pouco despois, as sospeitas recaían sobre unha persoa inocente. Perry Mason aceptaba a súa defensa e, coa axuda da súa secretaria Della Street e do detective privado Paul Drake, comezaba a investigar o caso. As probas parecían complicar cada vez máis a situación do acusado, ata que chegaba o momento decisivo no xulgado. Alí, mediante preguntas, contradicións e novas probas, Mason conseguía demostrar a inocencia do seu cliente e poñer ó descuberto o verdadeiro culpable.
A cita co avogado era os xoves pola noite e a serie acadou un importante éxito popular.
O éxito da serie debeuse tamén, en boa medida, ó seu elenco de intérpretes. Raymond Burr converteuse no rostro inseparable de Perry Mason, nun papel que marcou a súa carreira. Ó seu lado estaban Barbara Hale, como a eficiente secretaria; William Hopper, como o investigador privado; William Talman, que interpretaba ó fiscal e era o principal adversario do artistiña nos xuízos; e Ray Collins, no papel do tenente de policía. A química entre estes personaxes contribuíu a crear unha fórmula televisiva que o público recoñecía e esperaba semana tras semana.
A repercusión de “Perry Mason” tamén chegou axiña a España. Televisión española estreou a serie o 5 de outubro de 1960, nun momento no que a televisión comezaba a entrar nos fogares españois e as producións estadounidenses adquirían unha presenza cada vez maior na programación. A cita co avogado era os xoves pola noite e a serie acadou un importante éxito popular. Permaneceu na programación durante varias tempadas, ata 1966. Posteriormente, TVE recuperou algúns episodios na segunda canle, aproveitando tamén a popularidade que Raymond Burr alcanzaría con “Ironside”.
Para os máis vellos do lugar, “Perry Mason” segue a ser unha referencia fundamental entre as series xudiciais e policiais da televisión.
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