El museo de miniaturas de Barreiros sigue creciendo

Alfonso Vázquez con algunas de las piezas expuestas y el volquetón en primer plano.

La sede del Club de Barreiristas de Galicia, que acoge un coqueto museo de miniaturas de los vehículos que a lo largo de la historia del siglo XX contaron con motores Barreiros o fueron elaborados directamente en su fábrica en Madrid, acaba de incorporar lo que el responsable de este espacio expositivo, Alfonso Vázquez López, califica como “una joya: el volquetón teledirigido de la casa de juguetes Payá”.

En las vitrinas repartidas por el local se exhiben “todos los productos elaborados en la fábrica Barreiros: camiones, tractores, el Dodge, el Simca mil… es un museo en miniatura del mundo Barreiros. Está el museo de la Fundación Barreiros en Madrid y nosotros quisimos también crear un pequeño espacio donde exhibir su trabajo en Ourense, su tierra”.

La última adquisición es el volquetón Payá, “que era el juguete más buscado por los niños de los 60”, apunta Vázquez

La última adquisición es el volquetón Payá, “que yo creo que era el juguete más buscado por aquellos niños de los 60. Y apareció, en una feria de Medina del Campo, hace una semana -a principios de junio-, y con la caja original, que es un detalle importante. Andábamos todos detrás de él; ha sido una suerte”.

Una de las vitrinas del espacio expositivo. | Gonzalo Gay

Nuevos retos

Aún le quedan en cartera modelos por conseguir, “como el Dart 270. Tengo el resto de modelos de Dart, desde el 66, todos los teledirigidos, pero me sigue faltando este”.

Alfonso Vázquez cuenta con “alrededor de 2.000 miniaturas, aunque la mayor parte las tengo en casa, porque aquí no tengo espacio, y sólo tengo expuestas 250”.

Un miniuniverso en torno al mundo Barreiros que, según destaca Vázquez López, causa auténtica expectación, no sólo entre los visitantes de otros puntos de Galicia, sino también de otros puntos del Estado, especialmente de Madrid. “A este local le han sacado miles de fotos. El otro día estaba tomando algo una chica de Villaverde y empezó: ‘Bueno, bueno, bueno, pero si esto es la Barreiros’ y estaba encantada, porque ella había nacido al lado de la fábrica Barreiros. Sobre todo le sorprende a la gente de Madrid, la gente de fuera, que van o vienen a las termas, paran aquí y se quedan totalmente sorprendidos”.

El volquetón de Payá con su caja original. | Gonzalo Gay

Este local “ha hecho 12 años en mayo, y estamos renovando continuamente las vitrinas, para que todos puedan ver parte de esa colección”.

Este año no faltará el encuentro anual de Dodge: “Tenemos un evento en Murcia del 9 al 12 de octubre, donde iremos con nuestros Dodge. Es una concentración a la que iremos unos 30 o 40 de aquí”.

En el recuerdo llevarán a Remedios Domínguez Campos, vicepresidenta del Club Barreirista, que fue incinerada este mes de junio.