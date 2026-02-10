Objetivos del área sanitaria: más psicólogos, menos esperas

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras ha fijado como objetivos prioritarios para este año la mejora de los tiempos de acceso, una mayor coordinación asistencial y el refuerzo de la atención a la salud mental. Así lo recoge el Acordo de Xestión 2026, firmado este lunes por el gerente del área, Santiago Camba, con el Servizo Galego de Saúde documento que marca las líneas estratégicas de los centros sanitarios públicos de la provincia. Entre las metas más destacadas figura el cumplimiento del 100% de los tiempos máximos de espera establecidos por la ley de garantías, buscando asegurar que ningún paciente supere los plazos legales tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas y pruebas diagnósticas.

La planificación para este ejercicio busca profundizar en la tendencia positiva registrada el último año, en el que el área sanitaria logró reducir la espera media en 20 días para primeras consultas y en 8 días para cirugías. Estos datos sitúan a Ourense por debajo de la media gallega y representan las mejores cifras del último lustro. Para mantener esta línea, el acuerdo apuesta por la integración asistencial mediante el refuerzo de la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria, el impulso de programas de atención a domicilio como Telea, la implantación de rutas clínicas compartidas y el uso de la nueva historia clínica electrónica Ianus 5.

En la salud mental, el plan de gestión contempla medidas específicas como la implantación de “vías rápidas” para la atención al riesgo de suicidio, tanto en población adulta como infantojuvenil. Esta estrategia se apoyará en un incremento de recursos, incluyendo la creación de Unidades de Prevención al Suicidio Infanto-Juvenil y la incorporación de psicólogos en los centros de Atención Primaria, comenzando con tres profesionales en Ourense. Asimismo, se potenciará el uso de nuevas tecnologías, como la videoconsulta, para mejorar la accesibilidad y el seguimiento tras el alta hospitalaria, con el fin de reducir los reingresos de personas con trastorno mental grave.

En recursos humanos, el objetivo es la reducción de la temporalidad y la estabilización de plantillas.