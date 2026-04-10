El olor a estiércol causó cierres en negocios de As Mercedes

La plaza de As Mercedes vivió esta semana un brusco cambio que puso patas arriba la vida cotidiana de los vecinos y de los locales de hostelería de la zona debido al intenso olor generado por el abono empleado para las nuevas jardineras de la plaza.

Las fuentes de agua, que llevaban años en desuso, estaban pendientes de una restauración, en cambio, el Concello tomó la decisión de cubrirlas de estiércol. Una medida que llegó este lunes sin aviso previo a los hosteleros y que provocó la espantada de clientes de las terrazas, al no aguantar el olor. Algunos de los locales incluso tomaron la decisión de no abrir sus puertas en la jornada del martes debido a la incomodidad que este intenso tufo generó en la clientela.

“Una señora pidió un café y ni lo pudo tomar de lo mal que se sintió”, aseguró Christian Rojas, de la cafetería Sidamo, por lo que optó por permanecer cerrado el martes: “Ni siquiera abrí, justamente el local de arriba, el Denver, tampoco abrió por el mismo hecho”.

Rojas aseguró que esto le generó un importante impacto económico y que todavía no ha podido recuperar su volumen habitual de clientes, mientras que sus existencias de productos de limpieza ya se encuentran en mínimos, incluso agotando el bote de ambientador tan solo durante esta semana. “Tenemos que echarle agua con cloro o lejía para y cada cierto tiempo salgo a echar lejía, para que por lo menos neutralice el olor”, manifestó.

Pero el mal olor es solo la punta del iceberg de la indignación en As Mercedes. La reforma ha causado polémica entre los hosteleros de la zona, que no le ven sentido a la decisión del Concello. Roberto González, del local KM 0, la rechaza totalmente: “A mí me parece la peor solución para unas fuentes que llevaban desde el 2020 sin encender. Era mejor coger el nivel de la calle, hacer un bulevar para la hostelería y dejar la parte de arriba libre para peatones y niños”.

Además, también advirtió de los graves problemas de salubridad e higiene que traerán consigo las nuevas macetas gigantes. “Esto va a ser un nido de porquería, un nido de ratas, como el Parque San Lázaro”, lamentó González, que aprovechó para recordar y reclamar que mientras que se está llevando a cabo esta transformación, el Concello tiene olvidada la arbolada de la zona, con unas ramas que ya llegan a las puertas de los locales.”Creo que son los únicos árboles de la ciudad que no se podan”, subrayó.

El PSOE denuncia el cambio y exige soluciones al Concello

El grupo municipal socialista ha cargado contra la actuación del Concello en la Praza das Mercedes, que considera “un exemplo claro de falta de planificación nun espazo clave da cidade”. Desde el partido critican que la intervención, lejos de restaurar las fuentes, se limitó a cubrirlas con tierra y abono, “xerando un forte cheiro que está a afectar gravemente á vida diaria da zona” y denunciaron la falta de información previa. Llevarán el caso a los órganos municipales para exigir responsabilidades.