El ourensano Manuel Outumuro muestra sus fotos de cine en Toulouse

Desde el pasado 28 de mayo puede verse en la ciudad francesa de Toulouse la exposición: “Mujeres de otros mundos” formada por retratos de atrices de los que es autor el fotógrafo ourensano Manuel Outumuro que estuvo expuesta durante el año 2024 en A Merca, lugar de nacimiento del fotógrafo.

La exposición forma parte de los actos celebrados con motivo del festival anual de la ciudad francesa conocido como “Le Nouveau Printemps”, al que se invita a artistas extranjeros de distintas artes. Si en A Merca las atrices retratadas ocuparon fachadas y puertas de edificios abandonados el lugar elegido en Francia fueron los hermosos jardines e históricas edificaciones del Observatorio Jolimont de la ciudad, construido en el XIX .

Nicole Kidman, oculta entre la vegetación. | La Región

Maribel Verdú, Angela Molina, Isabella Rosellini, Rossi de Palma, Marisa Paredes y así hasta 17 atrices nacionales e internacionales sorprenden al visitante escondidas entre vegetación, aparatos utilizados en el Observatorio y edificaciones, hoy en desuso y en otro tiempo utilizadas por la Academia Nacional del Aire y el Espacio de Francia.

Según los organizadores del festival, los retratos de Outumuro: "Son imágenes de mujeres inaccesibles, de belleza puesta en valor por el negro y el blanco. De su villa natal a Nueva York, el artista ha conservado los recuerdos de su infancia que le trasmitieron su fuerza creativa” . La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.