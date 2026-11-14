Los ourensanos se vuelcan con la Gran Recogida del Banco de Alimentos

La solidaridad ourensana ha vuelto a responder este viernes en el arranque de la Gran Recogida del Banco de Alimentos, una jornada marcada por los contrastes a pie de supermercado. Mientras en algunos establecimientos la campaña se vio condicionada por la escasez de voluntarios para cubrir los turnos previstos, en otros puntos de la ciudad los carros y cajas se llenaron a buen ritmo gracias a la implicación ciudadana. Entre los relevos del día destacó la participación del alumnado del colegio Franciscanas, que se volcó en la recogida en uno de los locales seleccionados.

La entidad afronta la campaña en una situación límite. Con apenas 29.000 kilos en sus almacenes, el Banco de Alimentos de Ourense (BAO) necesita recomponer sus reservas de urgencia para garantizar el inminente reparto de Navidad, del que dependen unos 3.000 hogares vulnerables de la provincia, y evitar quedarse sin remanente para el inicio del próximo año.

La campaña de recogida continuará hoy, sábado 14 de noviembre, en Gadis, Froiz, Eroski y Carrefour. Desde la organización recuerdan que los productos más urgentes en estos momentos son leche, conservas y artículos navideños. Además, recuerdan que está abierta la vía de las donaciones económicas a través de la página web de la entidad o del teléfono 988 24 23 44, una alternativa fundamental para que el banco pueda comprar mercancía en función de sus necesidades reales.