¿Sabe usted que Ourense abrazó la preúvas y convirtió el Casco Vello en un martes de Entroido sin disfraces?

¿Sabe usted que los habitantes de la city de Ourense parecen haber abrazado la preúvas? ¿Que el tardeo antes de las campanadas superó todas las expectativas del Casco Vello? ¿Que, de no ser por la ausencia de disfraces, alguno podría haberse confundido con el martes de Entroido? ¿Que algún transeúnte tardó 25 minutos en llegar a la escalinata de la catedral desde la plaza del Eironciño dos Cabaleiros?