TVE arrasa en audiencia en las Campanadas 2026 con bajón de Antena 3: hay más sorpresas

Como es habitual cada comienzo de año, el 2 de enero se han conocido los datos de audiencia correspondientes a la retransmisión de las Campanadas 2026, uno de los eventos televisivos más seguidos del calendario. Una vez más, el enfrentamiento principal se produjo entre la propuesta de TVE, con Chenoa y Estopa, y la de Atresmedia, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

La opción de la cadena pública se situó claramente en cabeza durante el momento clave de la medianoche. La 1 lideró el minuto exacto de las Campanadas con un 36,3% de cuota de pantalla y 5.823.000 espectadores, consolidando su posición como la emisión más vista a nivel estatal. Es el mejor dato en Campanadas desde 2015 y superan a su competencia directa en más de 11 puntos.

En segunda posición se situó Antena 3, que registró un 24,1% de share y 3.871.000 espectadores, a una distancia considerable del liderazgo. Muy por detrás, Telecinco marcó un 3% de cuota y 481.000 seguidores.

182.000 personas las siguieron por la TVG

Entre las autonómicas, destacó de forma notable TV3, que fue la cadena más vista en Cataluña con un 40,5% de share y 1.066.000 espectadores, situándose incluso por encima de La 1 en su ámbito de cobertura. También obtuvieron buenos resultados TVCan, con un 76% de cuota y 475.000 espectadores, y TVG, que alcanzó un 16,3% de share y 182.000 seguidores en Galicia.

Otras cadenas relevantes en el minuto de las Campanadas fueron laSexta, con un 6,5% y 1.045.000 espectadores, y La 2, que reunió a 883.000 personas y firmó un 5,5% de cuota. Por su parte, Canal Sur obtuvo un 12,4% de share y 403.000 espectadores, mientras que Cuatro quedó en un 1,1% y 183.000 seguidores.