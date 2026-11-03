Ourense, a la cola gallega en vacunación infantil de gripe

Ourense registra la menor cobertura de vacunación infantil contra la gripe de Galicia. Según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio de Saúde Pública del Sergas, está vacunado el 18,94% de los niños de hasta 11 años, frente al 23,90% de la media gallega.

La provincia ocupa la última posición, por detrás de Lugo (22,82%), Pontevedra (23,22%) y A Coruña (25,89%). Si se analizan los datos por áreas sanitarias, la de Ourense, Verín y Valdeorras también registra el porcentaje más bajo a nivel autonómico, lejos del 28,89% de Santiago y Barbanza, que encabeza la clasificación.

La campaña infantil de protección contra la gripe comenzó el 13 de octubre y busca alcanzar una cobertura del 60%. Este año, el Sergas amplió el programa piloto de vacunación escolar a 75 colegios gallegos, de los cuales 13 se encuentran en la provincia, con un total de 3.731 alumnos. La iniciativa permite administrar la vacuna directamente en los centros educativos participantes, previa autorización de las familias. Los menores que no participan en este programa pueden recibirla a través de Atención Primaria.

La situación cambia drásticamente entre los mayores. Ourense lidera la vacunación de las personas de más de 65 años, con una cobertura del 32,39%, superior a la media gallega de 30,29%. También supera a Lugo (31,32%), A Coruña (30,42%) y Pontevedra (28,81%).

Relacionado Ourense tendrá 13 colegios en el programa de vacunación contra la gripe de la Xunta

Sin embargo, entre las personas de 80 o más años, la cobertura ourensana alcanza el 60,90%, frente al 64,99% de Galicia. Esta aparente contradicción está relacionada con el envejecimiento de la provincia. Los octogenarios representan el 37,9% de la población mayor de 65 años en Ourense. Su gran peso demográfico, contribuye a elevar la cobertura general, aunque entre los propios octogenarios Ourense registre un porcentaje inferior al del resto de provincias.

El calendario de vacunación continúa. Ayer se empezaron a incorporar embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz y menores de 70 años con patologías de riesgo. El 9 de noviembre llegará el turno de los mayores de 60 años y los trabajadores de servicios esenciales y desde el día 30 podrán incorporarse los convivientes de personas de riesgo y el resto de la población destinataria.