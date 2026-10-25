Ourense, a la cola en grandes superficies

Ourense inauguró en 2001 el centro comercial Ponte Vella como la mayor superficie comercial y de ocio de toda Galicia, convirtiéndose en referencia del sector. Más de dos décadas después, y justo cuando el recinto ourensano cumple 25 años desde su apertura, la situación es completamente diferente. Mientras otras ciudades gallegas han consolidado grandes infraestructuras, Ourense no ha vuelto a materializar ninguna iniciativa de tal envergadura, perdiendo competitividad frente al eje atlántico y motivando , entre otras cosas, que sea la ciudad gallega donde más ha crecido el uso del coche en una década para ir de compras (+12,1%) o para ocio (+9,1%), según los datos del Instituto Galego de Estatística.

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Si se analiza la evolución del mapa comercial gallego, las ciudades han sumado recintos tanto en sus núcleos urbanos como en los municipios limítrofes, algunos de ellos de tamaños muy considerables. A Coruña y Vigo albergan, cada una, un amplio catálogo de superficies comerciales activas. La ciudad herculina cuenta con Cuatro Caminos (inaugurado en 1987), Los Rosales (1996), Espacio Coruña (2009) y el gigante Marineda (2011), sumando en su área polos como Coruña The Style en Culleredo.

Por su parte, Vigo ha expandido su oferta de forma sostenida: Camelias (1994), Plaza E (2000), Travesía (2003), Gran Vía (2006), A Laxe (2008) y Vialia (2021).

Urbes con menor población también han ampliado su oferta. Santiago cuenta con Área Central (1993) y As Cancelas (2012), mientras que Lugo hizo lo propio con As Termas (2005), con más de 33.000 metros cuadrados comerciales, frente a 21.000 de Ponte Vella.

El área de Ferrol concentra su músculo en Parque Ferrol (2013) y en el centro comercial Odeón (2002), este último situado en el municipio limítrofe de Narón, pero integrado en la trama urbana ferrolana. Incluso Pontevedra, con un modelo restrictivo en su núcleo urbano, cuenta con el pequeño Vialia (2000) y se apoya históricamente en el centro comercial A Barca, situado al otro lado del río en el municipio fronterizo de Poio.

La causa del bloqueo en Ourense radica en la falta de suelo disponible y la inestabilidad urbanística. Ourense carece de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado. Tras las anulaciones judiciales que obligaron a retomar la normativa del año 1986, el municipio no ha podido ofrecer la seguridad jurídica que exigen las promotoras. Las multinacionales requieren terrenos, licencias ágiles y garantías legales, requisitos incompatibles con las sucesivas trabas administrativas que ha sufrido el planeamiento urbano. El nuevo PXOM sigue sin salir. Ahora, está pendiente de la evaluación y el dictamen de los técnicos de la Xunta, tras años de correcciones y retrasos.

Proyectos en el aire

Esto se ha traducido en la cancelación de importantes inversiones y en el abandono de iniciativas ya proyectadas. El caso más destacado es el de El Corte Inglés. La compañía alcanzó un acuerdo hace más de veinte años con la promotora Flager para construir unos grandes almacenes en la Finca Santamariña, en Mariñamansa. La ejecución estaba condicionada a la consolidación del PXOM de 2003. La anulación de dicho plan introdujo el proyecto en una vía de recursos judiciales y administrativos. Finalmente, la empresa descartó su llegada.

Una situación similar afectó al proyecto de Eroski en A Farixa, que lleva más de dos décadas atrapado en un laberinto de litigios, anulaciones de licencias y retrasos.

Auge de los polígonos

Las firmas se trasladan a la periferia y áreas industriales, aunque no en forma de centros comerciales. En el propio concello de Ourense, la zona de Quintela se ha convertido en punto de interés para empresas internacionales y también locales, como Bermello. Y el Polígono de San Cibrao ha ganado peso con tienads de mobiliario, bricolaje, hipermercados y cadenas de restauración.