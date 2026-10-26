Ourense, líder en dependencia del gasóleo para calentarse

La subida de los carburantes se deja notar especialmente en Ourense, donde su impacto económico incide en mayor medida al ser la provincia más dependiente de toda España de los derivados del petróleo (espacialmente gasoil) para calentar los hogares, algo que en este invierno tiene especial repercusión al registrar una subida del 40% con respecto al año pasado, al pasar de 1 euro por litro de gasoil de calefacción a 1,40.

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Esto se traduce en que Ourense también se convierte en la provincia más damnificada por este aumento -al ser la más dependiente del producto- y en la que el invierno se presenta más complicado en plano económico, lo que ya se refleja en los retrasos del encendido de la calefacción y en las restricciones por horas del uso de los radiadores.

Más de 54.000 hogares de la provincia utilizan el gasoil como fuente de energía para la calefacción, según datos del Instituto Galego de Estatística del año pasado, lo que supone un porcentaje del 46,9%, al que solo se acercan provincias de Castilla y León como Segovia (46,6%) o Soria (43%).

En Lugo y Pontevedra, el gasoil sigue siendo también la fuente de energía más habitual, pero el porcentaje ya baja a un 38,6% y un 31,5% respectivamente. En cambio, en A Coruña ya es la tercera opción, con una incidencia de solo un 21,1%, superada por la energía eléctrica (33,6%) y el gas natural (28,3%).

A pesar de la alta frecuencia que presenta, la calefacción de gasoil realmente está en descenso en la provincia, ya que en el 2020, la gran mayoría de los hogares se decantaban por esta opción, alcanzando una relevancia del 50,5%, que en el 2015 era todavía mayor (51,7%).

Poco a poco, los ourensanos se van decantando cada vez más por otras opciones. La segunda más habitual es el gas natural, instalado en un 20,8% de los hogares, muy seguida de los radiadores eléctricos (20,1%), subiendo ambos en torno a 5.000 instalaciones desde 2015. Pero el gran auge lo registra la calefacción por biomasa, que aumentó en cerca de 7.000 hogares en los últimos diez años, suponiendo ya el 16,7% del total (el segundo mayor porcentaje de las provincias gallegas). Por su parte la calefacción por butano o propano se encuentra en el 4,9% de las viviendas.

La calefacción de gasoil es más habitual en hogares adinerados

El uso calefacción de gasoil en Ourense crece a medida que aumenta el poder adquisitivo, un dato llamativo que esconde una distribución urbanística. Según el INE, en hogares que ingresan más de 3.000 euros mensuales la dependencia de este carburante alcanza el 53,5 %. La razón es que este grupo poblacional reside más habitualmente en viviendas unifamiliares del extrarradio que carecen de red de gas natural. Por contra, en las rentas más bajas (menos de 1.000 euros) repunta la dependencia de la electricidad (20 %). Pese a ello, más de 12.800 familias ourensanas con ingresos mínimos dependen del gasóleo, asumiendo un severo riesgo de pobreza energética este invierno.

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De solo la mitad de los hogares a un 86% con calefacción en lo que va de siglo

Pese al encarecimiento, Ourense se consolida como la provincia gallega con más viviendas equipadas para afrontar el crudo invierno. El 86,1 % de los hogares dispone ya de calefacción instalada, con un enorme crecimiento en lo que va de siglo. En 1999, apenas la mitad de las casas ourensanas (50,3 %) contaban con este servicio básico.