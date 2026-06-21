Ourense recibe en cinco meses más de 400 peticiones de asilo

Colas para los trámites de extranjería en la comisaría de Policía Nacional.

Los conflictos, las crisis y la incertidumbre que sacuden a una buena parte del planeta están desencadenando un constante flujo de personas que se ven obligadas a abandonar sus países desde distintos continentes. España no es ajena a esta realidad global, y el eco de estas migraciones se refleja directamente en las diferentes provincias. Durante los cinco primeros meses de 2026, Ourense ha registrado 425 peticiones de protección internacional. Sin embargo, al poner este dato en relación con su población, la provincia escala directamente hasta la décima posición de toda España con mayor presión receptora.

Este décimo puesto estatal se explica al medir el impacto real sobre el territorio. Al contar con una población más reducida, la llegada de esos 425 solicitantes arroja una tasa de casi 140 peticiones por cada 100.000 habitantes. Esto convierte a Ourense en la décima provincia con mayor carga relativa de todo el país, asumiendo un peso demográfico y de gestión asistencial que va mucho más allá de lo que dictan los números absolutos.

La provincia ourensana se encarga de absorber por sí sola prácticamente el 18% de todo el asilo autonómico.

Para completar la radiografía de lo que va de año, hay que mirar el mapa general. Hasta el mes de mayo, en toda España se han contabilizado 47.845 solicitudes de protección internacional. Por su parte, la comunidad autónoma de Galicia ha sumado un total de 2.396 expedientes en ese mismo periodo. Con estos datos sobre la mesa, la provincia ourensana se encarga de absorber por sí sola prácticamente el 18% de todo el asilo autonómico.

Cruz Roja Ourense atendió a 160 personas en la provincia

RED DE APOYO

Durante el pasado año, Cruz Roja Ourense atendió a 160 personas en la provincia a través de su programa de acogida para solicitantes de asilo, elevando a 1.308 la cifra de usuarios apoyados desde el año 2016. En la actualidad, la institución humanitaria gestiona en Ourense 67 plazas de alojamiento temporal de primera fase, distribuidas en una docena de pisos: siete ubicados en la capital y cinco en la comarca de Valdeorras, concretamente en O Barco. Quienes ocupan estos recursos son, mayoritariamente, unidades familiares con menores a cargo procedentes de países como Venezuela, Colombia, Palestina, Siria o Ucrania.

La realidad de los refugiados

Ourense se sumó a la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra cada 20 de junio, con una jornada de sensibilización organizada por Provivienda en los jardines del Padre Feijóo. La iniciativa, desarrollada de forma simultánea en distintas ciudades donde trabaja la entidad, tuvo como objetivo acercar a la ciudadanía la realidad de quienes se ven obligados a abandonar sus países debido a conflictos, persecuciones o situaciones de violencia.

Desmontar prejuicios

La actividad incluyó una mesa informativa con carteles elaborados por personas refugiadas, mensajes de concienciación y una dinámica participativa destinada a desmontar prejuicios y estereotipos sobre el refugio. También se repartieron globos con mensajes escritos por participantes del programa de protección internacional, materiales que habían sido preparados durante varias semanas en talleres organizados por la entidad.

Voluntarios de Provivienda en el Parque Padre Feijóo. | Alan Pérez

Huir de un país en guerra o conflicto es un derecho

Pili Nogueira, trabajadora de Provivienda, destacó la importancia de recordar que huir de un país en guerra o conflicto es un derecho y subrayó que las personas refugiadas llegan con voluntad de integrarse, trabajar y construir una vida segura. Actualmente, la organización atiende en la ciudad a unas 60 personas procedentes principalmente de Malí, aunque también de Palestina, Senegal y Ucrania.

El proceso de acompañamiento a los refugiados incluye asesoramiento jurídico, orientación laboral, aprendizaje del idioma, apoyo psicológico, intervención social y gestión administrativa, además de otros programas dirigidos a colectivos vulnerables. Durante la jornada también se compartieron testimonios como el de una refugiada venezolana de 67 años, que destacó la acogida recibida y el apoyo prestado por la entidad.

Las personas asistentes valoraron la importancia de iniciativas como esta para dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas y en riesgo de exclusión social.

Darío Vázquez

“Hay que recordar que los gallegos fuimos emigrantes y esta gente desea venir a trabajar”

Eira Losada

“Es muy importante desmontar cualquier estigma que podamos tener hacia las personas refugiadas”

Gabriel Rocha

“Mejorar las condiciones de las personas que peor lo pasan es muy necesario”

Mónica Laxe

“Debería haber más influencers o más gente importante que le diera voz a este tipo de casos”