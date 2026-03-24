Ourense recorre la Semana Santa a través de sellos

La Sociedad Filatélica Miño inauguró ayer la exposición “Rumbo a la Semana Santa: tradición y devoción en sellos” en la sala de la Diputación del edificio de Correos de Ourense. El acto de apertura contó con la asistencia de la Federación Española de Sociedades Filatélicas y diversas autoridades civiles y religiosas.

Esta muestra presenta una cuidada selección de colecciones que incluyen sellos, documentos postales y piezas especiales dedicadas a la imaginería religiosa, las cofradías y las procesiones. El objetivo es destacar la filatelia como un recurso para preservar la memoria histórica y difundir el patrimonio cultural. La exposición permite realizar un recorrido detallado por las tradiciones vinculadas a esta celebración desde una óptica técnica y documental. La entrada es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía, invitando tanto a coleccionistas como al público general interesado en la historia y las costumbres de la zona.