La natalidad en Ourense toca fondo una vez más. Los 950 nacimientos registrados en los nueve primeros meses de año suponen el récord negativo histórico en los tres primeros trimestres del año, con tres menos que en el mismo período de 2024, el anterior récord negativo. En los últimos diez años siempre hubo caídas, a excepción del 2025, cuando se registró el único repunte interanual tanto en Ourense en particular como en Galicia en general.

El año pasado, en los nueve primeros meses se registraron 997 nacimientos, lo que supone que en esta ocasión cayeron en un 4,71%. Esta supone la tercera mayor caída de toda España solo por detrás de Pontevedra (-4,9%) y Zamora, que es la provincia más damnificada con diferencia con un bajón del 8,94%.

En cambio, a nivel medio de toda España, la cifra de nacimientos aumenta con respecto al año pasado, con un auge general del 1,41%, que lleva a un total de 241.647 nacimientos en los nueve primeros meses de año, la cifra más alta desde 2022, pero todavía lejana a una década atrás: en el año 2016 se registraron 308.483 alumbramientos El mayor crecimiento se registra en Castellón, con un aumento con respecto a 2025 del 13,65%.

Evolución de los nacimientos acumulados desde enero a septiembre (2016-2026)

Septiembre esperanzador

A pesar de la catastrófica cifra de lo que va de año, cierto es que septiembre presentó un repunte respecto a los meses anteriores, siendo con diferencia, el mes con más alumbramientos de todo el año, con 127. Desde julio de 2025, con 130, no se registraba un mes tan prolífico en toda la provincia.

Además, con respecto a la cifra interanual del mes de septiembre en concreto, se trata del dato más elevado desde 2020, cuando nacieron 139 personas.

Retardo en la maternidad

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En cuanto al perfil de las mujeres que dan a luz en la provincia, la estadística acumulada hasta septiembre refleja una clara consolidación del retraso de la maternidad. En la última década, el peso de las madres ourensanas de 40 años o más ha pasado de representar el 10,4% en 2016 al 12,4% en este 2026.

Resulta especialmente llamativo que, pese a la sangría demográfica provincial, los alumbramientos de mujeres en la franja más madura (45 años o más) hayan crecido incluso en cifras absolutas, pasando de 9 a 15 partos en este periodo. Paralelamente, el núcleo tradicional de la maternidad -entre 30 y 39 años- acusa un desgaste, hay una caída del 65,9% al 60,2%

Sin embargo, frente a esta tendencia general de madres mayores, los datos del INE esconden una anomalía estadística. El tramo de madres jóvenes de entre 20 y 24 años no solo ha aumentado su peso porcentual (del 5,1% al 8,3%), sino que es el único grupo por debajo de los 45 que registra más nacimientos hoy que hace una década. En concreto, han pasado de 68 a 79 alumbramientos.

Saldo vegetativo negativo de 3.500 personas en 2025

El drama demográfico no se entiende únicamente por la escasez de nacimientos, sino al cruzar esta cifra con la elevada mortalidad, condicionada por una pirámide poblacional profundamente envejecida. El año 2025 fue el tercero con peor saldo vegetativo de la historia de la provincia, solo superado por la época de la pandemia. Pese a ello, la provincia crece en población, lo que pone en evidencia la brutal dependencia de la inmigración para que esto suceda.

El año pasado la provincia registró 4.846 defunciones frente a solo 1.346 alumbramientos: un saldo vegetativo negativo de 3.500 personas en un solo año. Es decir, en la actualidad mueren 3,6 ourensanos por cada bebé que llega al mundo. Los peores años fueron el 2020 y el 2022, con 3.648 y 3.664 respectivamente.

La serie histórica consolidada evidencia cómo la tendencia negativa se está acelerado drásticamente. En el año 2009, el déficit natural era de 2.456 habitantes, lo que significa que la brecha se ha ensanchado en más de un millar de individuos.