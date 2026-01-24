Pagará 592 euros por los daños que causó en un coche su desbrozadora en Barbadás

Los daños que causó con su desbrozadora a un coche acabó en un procedimiento civil celebrado en el Tribunal de Instancia de Ourense. La dueña del turismo lo demandó por un siniestro ocurrido el 27 de enero de 2024.

Ese día, según relató, tenía su vehículo aparcado en la calle Ensino, en Barbadás, el cual fue dañado por el demandado, quien utilizaba una desbrozadora en un terreno cercano. Este únicamente asumió el importe de un lavado y no de todos los daños. Fue crucial la declaración de un policía, quien explicó que el día de los hechos constató como el coche de la mujer estaba sucio por el trabajo de la desbrozadora.

Además, explicó que el demandado admitió la causación de los daños, pero solo quería pagar el importe del lavado del coche. Asimismo, la mujer también aportó la testifical de un perito.

Estas dos declaraciones basan la sentencia emitida por el magistrado del Juzgado de Instancia número 1 de Ourense. El ponente señala que se produjeron daños en el coche como consecuencia del impacto de las piedrecitas al utilizar el demandado la desbrozadora.

Por ello, da la razón a la mujer y condena al hombre a indemnizarla con 592 euros. Contra la sentencia no cabe recurso.