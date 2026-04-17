El Parlamento urge reabrir el Arqueolóxico de Ourense, aún en obras

Veinticuatro años de andamios, once ministros de Cultura y un catálogo de promesas incumplidas. El Parlamento de Galicia aprobó este jueves, sin votos en contra, instar al Gobierno central a agilizar la apertura inmediata del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, un proyecto que encadena un enésimo retraso hasta finales de 2026. La exigencia autonómica choca de frente con el mutismo del Ministerio de Cultura sobre los plazos reales y coincide con la previsión de la Xunta de que arranque el montaje interior en el segundo semestre del año.

La iniciativa aprobada ayer, impulsada por el PP pone sobre la mesa el hartazgo institucional ante lo que el diputado popular Juan Casares calificó desde la tribuna de “peche inxustificado” y “continuas afrentas” a la provincia. La indignación se ha avivado tras confirmarse que la finalización de la obra civil del antiguo palacio episcopal se pospone a finales de este año, pulverizando nuevamente el calendario oficial del Estado. La hemeroteca delata la parálisis: en diciembre de 2023, el Ejecutivo prometió por escrito a Néstor Rego (BNG) que la obra acabaría en septiembre de 2024; posteriormente, en marzo de 2025, el PSOE aseguró en el Senado que el edificio se entregaría en el primer trimestre de 2026. Ambas fechas han caducado sin éxito.

El embudo burocrático no se limita a los ladrillos. El inmueble, que cerró en 2002 bajo el mandato de José María Aznar y cuyas obras rctivó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2019 con una adjudicación de 9,2 millones de euros, sufrió un importante revés al tener que paralizarse por ley tras la aparición de restos arqueológicos imprevistos.

Desafío de la musealización

A este escollo técnico se suma el desafío inminente de la musealización interior, un paso indispensable dotado con tres millones de euros. Mientras el Ministerio de Cultura se escudaba hace meses en que su objetivo es licitar la exposición permanente y el mobiliario cuando la obra entre “en fase de ejecución de los terminados”, el departamento estatal ha declinado responder a las consultas de este medio sobre los motivos del estancamiento.

Por su parte, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, que asumirá la gestión del centro una vez transferido, asegura mantener un contacto permanente con Madrid y confía en el inicio de la tramitación de este proyecto museístico en la segunda mitad de este mismo año, buscando solaparlo con la recta final de la obra civil.

Con el Museo Municipal clausurado por el Concello desde 2021, la ciudad fía su oferta casi en exclusiva al Museo Catedralicio, mientras el valioso patrimonio provincial languidece almacenado en cajas.