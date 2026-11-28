El 28 de noviembre estaba previsto que abriera sus puertas el parque de Coto de Canedo, una de las primeras grandes zonas verdes anunciadas por Gonzalo Jácome, pero que se encuentra a mucha distancia de finalizar su construcción, rodeada de retrasos y sobrecostes, unidos a una reciente judicialización de los pagos que debe efectuar el Concello.

En total, son cuatro los frentes de reclamación que rodean al parque. Presupuestado inicialmente en 7,82 millones de euros, el parque -que incluye un aparcamiento subterráneo y una piscina-, la última estimación de sobrecostes supera los 9 millones, lo cual ocasionaba una reclamación de la oposición para esclarecer cómo se ha llegado a esa cifra. A esto hay que unir una reclamación judicial de más de 600.000 euros por impagos a la adjudicataria, reclamación de la que el alcalde volvía a responsabilizar a los órganos de control económico durante el último pleno extraordinario, pese a que el juzgado del Contencioso Administrativo le ha obligado a una consignación cautelar de esos fondos.

Otras reclamaciones cuestionan tanto su legalidad urbanística como su gestión económica. En el plano urbanístico, una denuncia registrada ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) exige la paralización cautelar de los trabajos por presuntas infracciones muy graves, al considerar que el Concello eludió modificar el plan general y sustituyó una plaza ajardinada sin acceso rodado por terrazas, un vial para vehículos, una piscina y un aparcamiento subterráneo de 319 plazas. A esta ofensiva se suma un recurso de alzada presentado en junio de 2026 contra el acuerdo de la Junta de Compensación para impugnar el convenio impulsado por el consistorio, al considerarlo contrario a derecho y denunciar un atropello a la propiedad privada.

Por último, el Partido Popular reclamó formalmente el 30 de septiembre ante Contratación e Infraestructuras la entrega del expediente completo de la obra -incluidos el proyecto modificado, las actas de replanteo y las certificaciones- para esclarecer un incremento de coste superior a un millón de euros respecto al proyecto inicial.

“Hay un departamento funcionarial en el Concello que no fiscaliza esas facturas”, aseguraba Jácome, quien volvió a eludir sus responsabilidades en una sesión plenaria extraordinaria, insistiendo en que “nosotros no podemos pagar si los funcionarios de Concello no hacen cierto trámite”