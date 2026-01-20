Piden 6 meses en Ourense a un acusado de compartir el número de su expareja por una página para encuentros sexuales

Ministerio Fiscal ha solicitado una condena de seis meses de prisión para un hombre acusado de un delito de acoso al difundir el contacto de su expareja en una página de carácter sexual en Ourense.

En concreto, el juicio previsto para este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense se ha suspendido, aún a la espera de fijar nueva fecha.

Según recoge el escrito fiscal, durante el segundo semestre de 2023, el acusado --sin antecedentes penales y que mantuvo una relación con la víctima-- "con ánimo de alterar y hostigar el desarrollo de la vida cotidiana de la denunciante", facilitó su número de teléfono a una página de contactos dirigida a "mantener relaciones de carácter sexual".

En esta línea, como consecuencia de ello, la víctima recibió varios mensajes de WhatsApp en los que "personas que no han sido identificadas le proponían encuentros sexuales".

Así las cosas, Físcalía solicita, además de la pena de seis meses de cárcel, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la denunciante y comunicarse con ella por un periodo de tiempo de dos años, así como el abono de las costas procesales.