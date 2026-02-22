El PP critica el retraso del Concello de Ourense al llevar las cuentas

DÍA INTERNACIONAL DEL GUÍA TURÍSTICO
El Partido Popular de Ourense ha criticado el retraso con el que la administración Jácome actualiza las cuentas municipales, generando una situación anómala que ahoga a la ciudad, a juicio de la fuerza de la oposición.
Ter as contas xerais actualizadas non é un trámite burocrático menor, é un requisito imprescindible para poder optar a moitas axudas que precisa a cidade"
Su portavoz, Ana Méndez, indicaba que “ter as contas xerais actualizadas non é un trámite burocrático menor, é unha garantía de boa xestión, de control do gasto público e tamén un requisito imprescindible para poder optar a moitas axudas que precisa a cidade e que poderían destinarse a investimentos, servizos públicos ou melloras para a veciñanza”.
“Dende o grupo municipal do Partido Popular levamos tempo alertando da gravidade da situación económica e administrativa que atravesa o Concello de Ourense pola falta de actualización das contas xerais municipais”, añadía la portavoz popular, “por iso, reclamamos a elaboración e a presentación dun plan de regularización desas contas xerais con fitos que sexan verificables, e que permita facer un seguimento real do cumprimento desta obriga administrativa”.
Méndez también indicó que “mentres outras cidades avanzan e planifican o seu futuro, Ourense segue atrapada nun bloqueo administrativo. Non podemos permitir que a nefasta xestión económica do goberno municipal siga poñendo en risco oportunidades para a cidade”.
