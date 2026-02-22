El PP critica el retraso del Concello de Ourense al llevar las cuentas

PIDEN UN PLAN ECONÓMICO

La portavoz Ana Méndez señala que la ciudad de Ourense está perdiendo subvenciones y ayudas para proyectos debido a la mala gestión económica

La portavoz popular Ana Méndez | Miguel Angel

El Partido Popular de Ourense ha criticado el retraso con el que la administración Jácome actualiza las cuentas municipales, generando una situación anómala que ahoga a la ciudad, a juicio de la fuerza de la oposición.

Su portavoz, Ana Méndez, indicaba que “ter as contas xerais actualizadas non é un trámite burocrático menor, é unha garantía de boa xestión, de control do gasto público e tamén un requisito imprescindible para poder optar a moitas axudas que precisa a cidade e que poderían destinarse a investimentos, servizos públicos ou melloras para a veciñanza”.

“Dende o grupo municipal do Partido Popular levamos tempo alertando da gravidade da situación económica e administrativa que atravesa o Concello de Ourense pola falta de actualización das contas xerais municipais”, añadía la portavoz popular, “por iso, reclamamos a elaboración e a presentación dun plan de regularización desas contas xerais con fitos que sexan verificables, e que permita facer un seguimento real do cumprimento desta obriga administrativa”.

Méndez también indicó que “mentres outras cidades avanzan e planifican o seu futuro, Ourense segue atrapada nun bloqueo administrativo. Non podemos permitir que a nefasta xestión económica do goberno municipal siga poñendo en risco oportunidades para a cidade”.

