El PP exige al Concellode Ourense “unha mobilidade digna” para el autobús urbano
TRANSPORTE PÚBLICO
“A resposta do Goberno municipal de Ourense foi que o problema do pino xa está resolto, e que non pensaban reunirse cos veciños”, señala la concelleira del PP Noelia Pérez.
Los últimos incidentes relacionados con el transporte público de la ciudad han llevado al PP a exigir a la administración Jácome “unha mobilidade digna”, en palabras de la concelleira Noelia Pérez.
Estanse xerando importantes prexuízos aos usuarios. Non ten sentido que dous autobuses fagan practicamente o mesmo percorrido ao mesmo tempo"
“Seguiremos insistindo para garantir uns servizos públicos de calidade para todos os veciños”, continuaba Pérez, quien considera que el último incidente vivido con el servicio de autobuses, donde una avería provocó daños en cuatro coches,” debería facer reflexionar ao goberno local sobre o transporte público”, para reclamar a continuación que se revise de nuevo el mapa de líneas, con especial atención a la 3 y 4, donde “estanse xerando importantes prexuízos aos usuarios. Non ten sentido que dous autobuses fagan practicamente o mesmo percorrido ao mesmo tempo”.
Reconectar O Pino
Entre las carestías observadas en la red de transportes, los populares han vuelto a poner el foco en O Pino, donde se encuentran sin servicio directo de autobuses desde principios de año por el cierre de un carril para arreglar grietas en el túnel de la N-120 en dirección Vigo.
“Hai persoas maiores e familias que non dispoñen de paradas próximas”, indica la concelleira popular quien cree que el servicio provisional con dos paradas puesto en marcha “deixaba sen cobertura a numerosos usuarios e que non respondía ás necesidades reais de mobilidade”.
Pero el aspecto más grave, a juicio de Noelia Pérez, es la negativa de la adminstración Jácome a reunirse con los afectados. “Preguntados polas posibles solucións”, indica la edil “a resposta do Goberno municipal foi que o problema xa está resolto e que non teñen previsto reunirse cos veciños. Unha resposta que non se corresponde coa realidade”, explicaba Pérez, quien considera esta postura “inadmisible”.
Los populares también advierten de la parte obsoleta de la flota de autobuses, reclamando una renovación.
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