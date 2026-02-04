El PP pide saber hasta cuándo durarán los límites de velocidad en el AVE

Los diputados ourensanos del Partido Popular (PP) en el Congreso han registrado un total de 11 preguntas parlamentarias buscando conocer hasta cuándo se van a mantener las limitaciones a la velocidad del AVE en las conexiones Ourense-Madrid.

Xa antes dos accidentes de Adamuz e Barcelona, os ourensáns estaban vendo constantes retrasos, limitacións temporais de velocidade e outros problemas"

Celso Delgado, portavoz de los populares, señalaba que “xa antes dos accidentes de Adamuz e Barcelona, os ourensáns estaban vendo constantes retrasos, limitacións temporais de velocidade e outros problemas. Pero é que despois destes accidentes, esas limitacións estendéronse. E se antes non existían e despois do accidente existían, é que algo estaba fallando”.

Por ese motivo, “rexistramos unha batería de 11 preguntas parlamentarias na que preguntamos cales son as limitacións temporais de velocidade que neste momento están na rede ferroviaria da rede de Ourense, a súa ubicación exacta, a velocidade restrinxida, cal é, e en que data foron implantadas estas limitacións de velocidade”, indicaba Delgado, quien añadía a sus exigencias “información sobre se existiron solicitudes nos últimos dous anos dos sindicatos de maquinistas ou de traballadores ferroviarios para reducir a velocidade, a que tramo se refiren, que accións se tomaron e se foron contestadas”.

El diputado recordaba que debe recuperarse la confianza en el sistema ferroviario, y solo se logrará con transparencia.