PP y PSOE reclaman más protección para los edificios de la ciudad de Ourense

Tanto Partido Popular (PP) como PSOE reclamarán en el próximo pleno municipal una mayor protección para los edificios de la ciudad, señalando que “todavía existen más inmuebles en la ciudad abandonados, inmuebles deteriorados y ocupados de los que los vecinos ya han alertado”, explicaba la popular Noelia Pérez.

Vamos a seguir exigiendo soluciones reales para que los hechos que hemos vivido recientemente no vuelvan a repetirse en Orense"

La edil añadió que "vamos a seguir exigiendo soluciones reales para que los hechos que hemos vivido recientemente no vuelvan a repetirse en Orense" y, por ello, la formación conservadora llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar "una actuación más decidida por parte de las administraciones competentes, que se atiendan las denuncias de los vecinos, quienes son los que mejor conocen la realidad de sus barrios y que se mejore la coordinación entre administraciones para prevenir que tengan que volver a vivir los vecinos de Orense lo sucedido en Aponte" señalaba Pérez.

A mayores, los socialistas exigirán que el gobierno municipal se adhiera a alguna de las líneas de subvención disponibles para afrontar la reforma de la Casa de Baños, destruida en un incendio el pasado 15 de mayo. “Non estamos ante un edificio calquera, senón ante unha peza clave da identidade de Ourense, ligada á súa historia termal e ao seu desenvolvemento económico e social”, indicaba la portavoz, recordando que "o inmoble levaba anos nun estado de deterioro avanzado, rodeado de maleza e lixo, e mesmo fora ocupado por persoas en risco de exclusión e toxicómanas, o que incrementaba o risco de ruína".

“Non podemos seguir languidecendo”

Esta corporación non pode seguir languidecendo. Se o momento non é agora, que vai pasar dentro dun ano?"

La portavoz del PSOE en el Concello, Natalia González, llamó a articular la moción de censura antes del 22 de junio, porque “esta corporación non pode seguir languidecendo. Se o momento non é agora, que vai pasar dentro dun ano? Como podemos presentarnos como alternativa para gobernar se queremos que todo siga igual?".

El pago a proveedores, a casi 84 días

El Concello de Ourense vuelve a incrementar el retraso en pagar a sus proveedores. El último informe de Tesorería revela que el periodo medio de pago escaló hasta los 83,80 días, pulverizando el límite legal.

Este grave incumplimiento de la ley contra la morosidad , motivado por facturas pendientes que rozan los 27 millones de euros, agrava la crisis del consistorio. Esta alarmante falta de liquidez y coordinación administrativa se tratará en el próximo pleno municipal.