¿Sabe usted que la primera noche de 2026 dejó a medio gas la hostelería de Ourense?

Hoy, en el Quen cho dixo… la primera noche de 2026 dejó a medio gas la hostelería y mostró que los ourensanos cambian sus costumbres

Ambiente en el Casco Vello durante la primera noche de 2026, con menos afluencia de la esperada. | La Región

¿Sabe usted que, en contraste con el ambiente precampanadas, el ambiente nocturno pareció quedarse a medio gas tras el estreno del año? ¿Que la primera noche de 2026 se quedó corta para las expectativas de la hostelería? ¿Que los ourensanos parecen haber cambiado de costumbres? ¿Que hace tiempo, dicen los que saben del tema, que dejó de ser la mejor noche del año para el ocio nocturno?

