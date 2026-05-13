El PSOE llama “titiritada” a las cuentas de Jácome

“O orzamento carece do documento de intervención, que garante a solvencia e a legalidade. Poden aprobar un orzamento sen informe de intervención, pero é nulo”. Con estas palabras, la edil socialista María Fernández resumía las impresiones de su formación sobre el borrador presupuestario, al que tildaron de una “titiritada” orquestada por el alcalde, Gonzalo Jácome, sin ninguna intención de que el documento se apruebe.

Poden aprobar un orzamento sen informe de intervención, pero é nulo

“Busca ter a quen culpar de non pagar á xente”, aseguraba Fernández, al tiempo que adelantaba que el primer debate para la aprobación de este borrador se celebraría, probablemente, la próxima semana.

La formación socialista ha presentado una serie de propuestas “económicamente viables”, para introducir mejoras en las becas para comedores y libros de texto, o pidiendo la inclusión de un plan municipal de vivienda, asuntos que considera “imprescindibles”, y supondrían una modificación del borrador cercana a los 9 millones de euros.

Concesiones y vivienda

En primer lugar, los socialistas llaman a renovar las concesiones para evitar “hipotecar a cidade os próximos 10 anos”, según Fernández. A ello añaden un Plan de Vivienda dotado con tres millones de euros procedentes del remanente de tesorería. El objetivo es financiar la rehabilitación de inmuebles y facilitar el alquiler a la población joven. Complementan esta medida con el programa Ourense Suma, que prevé ayudas directas por valor de 280.000 euros para las familias afectadas por el incremento de las tasas municipales de agua y basura.

La formación también plantea la creación de un Plan Municipal de Lucha contra el Fraude. Según las estimaciones del grupo, la modernización de los sistemas de recaudación permitiría obtener 1,2 millones de euros adicionales. Estos fondos se destinarían a reforzar el apoyo a la infancia mediante el programa Ourense Medra y a la creación de una red de refugios climáticos en los espacios públicos de la ciudad.

Finalmente, los socialistas solicitan cambios en las bases de ejecución para asegurar la transparencia. Piden un acceso electrónico ágil a la información financiera y la presentación de informes trimestrales de ejecución.

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