Quemó un contenedor en Ourense y un testigo se lesionó al apagarlo

Un acuerdo de conformidad terminó ayer con José Ernesto G.C. condenado a un año de prisión por quemar un contenedor en la ciudad. Los hechos ocurrieron la noche del 6 de febrero de 2024, cuando el acusado prendió fuego a un colector ubicado a la altura del número 41 de la calle Curros Enríquez de la ciudad, ocasionando unos desperfectos valorados en 2.001 euros.

Un hombre presenció lo ocurrido y le llamó la atención a José Ernesto, quien huyó del lugar. Este testigo trató de apagar él mismo el fuego y en el intento sufrió quemaduras de primer grado en dos dedos de la mano derecha. Los hechos llegaron ayer a la Plaza 1 de la Sección Penal, donde el acusado fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros

Esta es la segunda condena en los juzgados por hechos similares en menos de una semana. El pasado jueves, Lur M.H. (26 años) aceptó dos años de prisión por quemar la madrugada del 20 de junio de 2025 cuatro contenedores en la ciudad utilizando un mechero.

Los dos primeros los incendió en la calle de Os Remedios, a la altura del número 11, donde también causó desperfectos a la puerta de acceso de un inmueble, a las ventanas de las dos primeras plantas, así como en el tendido eléctrico y comunicaciones.

El tercer contenedor lo quemó en la calle Greco y el cuarto en la calle Murillo, tal y como admitió ante la magistrada. Por estos hechos fue condenado además de a dos años de prisión, a pagar una multa de 1.200 euros.